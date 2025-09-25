Detenidas cuatro personas en Xàbia por tráfico de drogas La Policía Local halla diversos tipos de estupefacientes en el interior de un vehículo al que había dado el alto en un control

La Policía Local de Xàbia ha detenido a cuatro personas por un presunto delito contra la salud pública. Los hechos ocurrieron sobre las 01:25 horas del miércoles cuando los agentes, en el marco de los dispositivos preventivos que lleva a cabo para prevenir los delitos contra el patrimonio y el tráfico de drogas en la población, tenían en marcha un punto de control en la zona conocida como El Fielato.

Los policías dieron el alto a un vehículo que presentaba diversas incidencias administrativas. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, el conductor fue sometido a las pruebas de detección de consumo de sustancias estupefacientes, que dieron positivo.

Ante estas circunstancias, los agentes efectuaron un registro superficial tanto a los ocupantes como al interior del vehículo, contando con la colaboración de la Unidad Canina de la Policía Local de Xàbia. Los agentes procedieron a la incautación de varias bolsitas que, aparentemente, contenían cocaína, una pieza de hachís, varias dosis de la sustancia conocida como 'tusi' o cocaína rosa, una droga sintética que debe su nombre a su característico color rosado; una mezcla de otras sustancias psicoactivas como ketamina, anfetaminas, LSD, MDMA o cafeína; y una cantidad considerable de dinero en efectivo.

Tras estos hallazgos, los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas. Todos ellos fueron puestos a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil para la continuación de las diligencias oportunas.

Después de estos arrestos, desde la Alcaldía de Xàbia y desde la Concejalía de Seguridad han reiterado el compromiso del consistorio con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas en el municipio.