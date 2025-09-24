Calp instala cámaras de vigilancia en su casco urbano para mejorar la seguridad y el tráfico La puesta en marcha de esta red implica una inversión de 200.000 euros

Inés Rosique Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Calp ha instalado en todo el municipio una red de cámaras de videovigilancia con el fin de mejorar la seguridad y monitorizar el tráfico. En la primera fase del proyecto se han instalado los dispositivos en las avenidas Diputación, Ejércitos Españoles, Generalitat Valenciana y otras secundarias.

El primer periodo del proyecto es un ambicioso plan de seguimiento y control del tráfico para los accesos a Calp. La intención de las Concejalías de Seguridad Ciudadana e Informática es ampliar este dispositivo de videovigilancia en una segunda fase por otras zonas del municipio. Toda la información de las imágenes de las cámaras se envía al centro de control de tráfico que está instalado en las dependencias de la Policía Local donde se encargan del control y visionado.

Esta primera fase ha tenido un coste de 100.000 euros y la empresa adjudicataria ha sido Elecnor, según indican fuentes municipales. También se ha asignado una partida de otros 100.000 euros para llevar a cabo la segunda parte del proyecto.

Guillermo Sendra, concejal de Seguridad Ciudadana, destaca que «con este sistema de videovigilancia Calp mejora sustancialmente en gestión del tráfico y en seguridad ciudadana al tener controlados los principales accesos y las arterias principales de la ciudad».

Por su parte el concejal de Informática, Marco Bittner, afirma que con la implementación de estas medidas, «el Ayuntamiento da un paso decisivo hacia la modernización tecnológica de sus servicios, apostando por una administración más ágil y eficiente».

Por último, la alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que «mejorar la seguridad de Calp y los calpinos es una reivindicación histórica que se cumple en esta legislatura por lo que agradezco el gran esfuerzo y disciplina de los concejales y técnicos responsables en lograr este objetivo tan positivo para todos».