Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Salvador Navarro renuncia a la reelección en la CEV y deja vía libre a Lafuente
'Operación Bangladesh' de la Policía Local de Benidorm. AB

Golpe a la piratería en Benidorm: la Policía Local se incauta de miles de falsificaciones y señala a siete implicados

La 'Operación Bangladesh' ha contado con un operativo de doce agentes e inspectores desplegados en nueve establecimientos del Rincón de Loix

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:22

La zona del Rincón de Loix ha vivido en las últimas horas un gran despliegue policial para poner fin a la venta de artículos falsificados. Una docena de agentes han recorrido, de forma simultánea, varios establecimientos, en los que se han incautado de más de 3.000 artículos piratas.

La actuación se enmarca en la 'Operación Bangladesh', desarrollada por la Policía Local de Benidorm junto a inspectores del área de Comercio del Ayuntamiento.

'Operación Bangladesh' de la Policía Local de Benidorm. AB

El operativo, además de requisar las falsificaciones, se ha saldado con siete personas imputadas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

'Operación Bangladesh' de la Policía Local de Benidorm. AB

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha explicado que «la operación desarrollada es el resultado de las inspecciones que realiza la Policía Local para luchar contra la venta de productos falsificados, tarea en la que se han redoblado los esfuerzos».

Más artículos falsos en Benidorm

La Policía Local de Benidorm ha efectuado otras inspecciones en los últimos meses. Así, los agentes han incautado más de 2.000 prendas deportivas falsificadas en cinco locales de la ciudad, con la imputación de tres personas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Asimismo, las actuaciones han permitido abrir actas de infracción en materia laboral y por carecer de licencia de apertura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo
  3. 3 Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo
  4. 4 Torrecilla: crédito agotado en el Hércules
  5. 5 La Aemet volverá a activar la alerta amarilla en Alicante por lluvias y tormentas a partir de la medianoche
  6. 6 La Policía Local de Alicante salva la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria en plena calle
  7. 7 Un botellón continuo frente a un colegio de Alicante
  8. 8 Encuentran a un hombre deambulando en paños menores por un pueblo de Alicante
  9. 9 Restablecida la circulación de trenes en Alicante tras una caída de tensión que provoca retrasos
  10. 10 Vuelven los tiempos de la compra de pisos sobre plano: venden una promoción entera de 82 viviendas en Sant Joan antes de acabarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Golpe a la piratería en Benidorm: la Policía Local se incauta de miles de falsificaciones y señala a siete implicados

Golpe a la piratería en Benidorm: la Policía Local se incauta de miles de falsificaciones y señala a siete implicados