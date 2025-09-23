Golpe a la piratería en Benidorm: la Policía Local se incauta de miles de falsificaciones y señala a siete implicados La 'Operación Bangladesh' ha contado con un operativo de doce agentes e inspectores desplegados en nueve establecimientos del Rincón de Loix

Adrián Mazón Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 12:22 | Actualizado 12:31h.

La zona del Rincón de Loix ha vivido en las últimas horas un gran despliegue policial para poner fin a la venta de artículos falsificados. Una docena de agentes han recorrido, de forma simultánea, varios establecimientos, en los que se han incautado de más de 3.000 artículos piratas.

La actuación se enmarca en la 'Operación Bangladesh', desarrollada por la Policía Local de Benidorm junto a inspectores del área de Comercio del Ayuntamiento.

Ampliar 'Operación Bangladesh' de la Policía Local de Benidorm. AB

El operativo, además de requisar las falsificaciones, se ha saldado con siete personas imputadas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

Ampliar 'Operación Bangladesh' de la Policía Local de Benidorm. AB

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha explicado que «la operación desarrollada es el resultado de las inspecciones que realiza la Policía Local para luchar contra la venta de productos falsificados, tarea en la que se han redoblado los esfuerzos».

Más artículos falsos en Benidorm

La Policía Local de Benidorm ha efectuado otras inspecciones en los últimos meses. Así, los agentes han incautado más de 2.000 prendas deportivas falsificadas en cinco locales de la ciudad, con la imputación de tres personas por delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

Asimismo, las actuaciones han permitido abrir actas de infracción en materia laboral y por carecer de licencia de apertura.