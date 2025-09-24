Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un usuario circula en un patinete eléctrico. TA

El municipio de Alicante que ha puesto mano dura contra los patinetes eléctricos

La mayoría de las infracciones tienen que ver con conducción negligente, deficiencias técnicas o manipulación de los vehículos

Inés Rosique

Alicante

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:02

Desde que se empezaron a comercializar y poner de moda los patinetes eléctricos, municipios de toda España se han visto obligados a implementar medidas para su correcto uso. Desde pasos moderados, como los toques de atención, hasta los más extremos, como prohibir su uso y pasando por sanciones económicas.

Es el municipio de Elda el que en los últimos meses ha introducido una política más severa respecto a este vehículo. En total han sido nueve las sanciones a conductores y conductoras de patinetes por infringir las normas en vigor para los Vehículos de Movilidad Personal (MVP) que se incluyen en el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial.

La mayoría de las multas impuestas se debe a infracciones relacionadas con una conducción negligente y la falta de una placa informativa que es obligatoria en todos los patinetes comercializados desde el 22 de enero de 2024, detallan fuentes municipales. Además, la Policía ha retirado de la circulación aquellos aparatos que han presentado deficiencias técnicas o han sido manipulados.

Entre las infracciones graves y muy graves incluidas en la ley se figuran las relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol y drogas; superar los 25 km/h de velocidad; circular con un pasajero; circular sin luces, dispositivos o prendas reflectantes; circular por aceras, zonas peatonales o carril-bici; utilizar auriculares o manos libres; no respetar las señales de tráfico (semáforos, stop o ceda el paso, etc) y estacionar en lugares peligrosos, entre otras.

Además, a partir de enero del próximo año es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil y a partir del siguiente, 2027, también lo será contar con un certificado de circulación y homologación.

Los agentes de Educación Vial y el agente tutor de la Policía Local de Elda han querido recordar a las personas jóvenes que utilizan estos vehículos que es obligatorio cumplir con toda la normativa. Por ello y con el objetivo de que se cumpla se imparten charlas en los centros educativos del municipio.

