La Policía Local realiza cinco intervenciones al día con personas sin hogar en Alicante Una brigada adscrita a Bienestar Social completa hasta tres batidas a la semana para detectar nuevos asentamientos

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:23

El problema de las personas sin hogar en Alicante en uno de los principales conflictos vecinales en la ciudad, con asentamientos en los barrios más exteriores del casco urbano como el PAU 1, La Torreta o Juan Pablo II. Pero su influencia va más allá de las infraviviendas, puesto que parques y jardines en pleno centro, como en Séneca o Calderón de la Barca, están causando problemas de inseguridad y salud pública.

Así lo han expresado asociaciones de vecinos de varios barrios durante el pleno municipal de septiembre. El presidente de la Asociación de Vecinos PAU 2, Miguel Ángel Gracia, ha hablado del «aumento de robos» en el barrio y del «miedo a pasar según qué zonas» a determinadas horas. Pilar García, de Séneca, detalla los «hurtos» en los comercios, «el mal olor» en los portales y «el consumo de alcohol y drogas» en espacios públicos.

En Alicante se tienen registrados 234 personas sin hogar, según los datos aportados en su intervención por los residentes del PAU 2, con un incremento del 20% en la última década. Las cifras oficiales de la Concejalía de Seguridad hablan de 1.177 intervenciones con personas sin hogar en Alicante, de las cuales 959 han sido los últimos seis meses. Es decir, una media de cinco al día, según ha expresado su responsable, Julio Calero.

La Policía Local de Alicante tiene adscritos a dos agentes a los Servicios Sociales. Esta patrulla realiza tres batidas a la semana para «detectar nuevos asentamientos» y «hacer seguimiento de los casos abiertos». En las últimas semanas, un dispositivo especial de seguridad ha levantado los asentamientos creados en La Torreta y Juan Pablo II, entre otros.

Una actuación «paliativa», según el presidente de los vecinos, puesto que las personas desalojadas habrían vuelto a los mismos espacios de los que se fueron. La proliferación de personas sin hogar rquiere de actuaciones más profundas a todos los niveles.

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la creación de una Mesa de Trabajo con partidos políticos, vecinos, comerciantes y técnicos para crear un plan integral sobre los 'sin techo', capaz de «proponerles una solución habitacional y una inserción laboral» para ellos, según ha expresado la presidenta de los vecinos del PAU 1 Faustina Arrasina.

A esta Mesa de Trabajo han votado a favor PP, Vox y PSPV. Los grupos de Compromís y EU-Podem se han abstenido.