La Policía Local de Alicante salva la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria en plena calle Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USR) iniciaron las maniobras de reanimación en los minutos cruciales

Un agente de la Policía Local de Alicante reanima junto a equipos sanitarios a un hombre.

Adrián Mazón Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 07:19

Un paseo cotidiano por la calle Catedrático Lafuente Vidal, en el barrio de Babel de Alicante, estuvo a punto de terminar en tragedia. Un hombre que caminaba junto a su pareja se desplomó de repente, dejando a la mujer en estado de pánico y pidiendo ayuda de forma desesperada.

Los gritos alertaron a un vecino, que llamó de inmediato al 112. En cuestión de minutos, una patrulla de la Policía Local de Alicante llegó al lugar y comprobó la gravedad de la situación. El hombre estaba tendido en el suelo, sin respiración ni pulso.

Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USR) iniciaron rápidamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), conscientes de que los primeros minutos eran decisivos para salvarle la vida. A ellos se incorporó otra unidad policial, que utilizó un desfibrilador portátil para complementar las maniobras.

El dispositivo de emergencias se completó con la llegada de un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que continuó con la reanimación avanzada. Tras varios minutos de gran tensión, el hombre logró superar la parada cardiorrespiratoria.

Tras las maniobras, este vecino de Alicante fue trasladado en estado grave al Hospital General de Alicante, donde permaneció ingresado varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Recuperación sin daños

Gracias a la rápida actuación de los agentes USR de la Policía Local de Alicante, que iniciaron las maniobras en los minutos cruciales, así como a la coordinación con los servicios sanitarios, el vecino se ha recuperado por completo y ya se encuentra en su domicilio, sin daños cerebrales, según ha podido conocer este diario.