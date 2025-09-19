Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La Zona Norte de Alicante se planta contra el mercadillo ilegal y pide policía a diario

Este punto de venta no autorizado se abordará en el Pleno municipal tras las últimas redadas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:51

El mercadillo ilegal de la Zona Norte de Alicante llegará al próximo Pleno del Ayuntamiento, previsto para la próxima semana. La polémica actividad, que lleva años instalada en calles del barrio, será objeto de debate político tras las últimas denuncias y actuaciones policiales.

Los últimos operativos conjuntos entre la Policía Nacional y la Local de Alicante han desembocado en 52 actas de sanción por la venta ambulante ilegal en la calle Cuarzo del barrio Colonia Requena, además de lograr recuperar cinco teléfonos y una tablet.

Esta redada, que ha tenido lugar durante la noche de este martes, se ha saldado también con la detención -en este espacio de venta ambulante sin permiso- de una persona por un presunto delito de desobedencia y receptación.

Asimismo, se han tramitado numerosas denuncias por infracciones de tráfico y la Policía Nacional ha levantado dos actas de droga y cuatro de desobediencia, a las que se suman los chequeos a 42 vehículos, algunos de los cuales han sido inmovilizados por la Policía Local al tener una procedencia supuestamente irregular.

Ante esta situación, el grupo municipal Vox ha anunciado que preguntará en el pleno «si piensan actuar de manera constante para erradicar definitivamente ese mercadillo que es un nido de insalubridad y delincuencia», ha avanzado el concejal Juan Utrera.

Según el edil, las intervenciones puntuales no son suficientes para frenar una práctica que vuelve a repetirse. «Debe haber un control policial diario y erradicar el problema de raíz», pues este punto de venta «es un nido de delincuencia».

Imagen - «Debe de haber un control policial diario y erradicar el problema de raíz»

«Debe de haber un control policial diario y erradicar el problema de raíz»

Juan Utrera

Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante

Los operativos policiales muestran lo que «todos sabíamos, que se vendían objetos de dudosa procedencia», por ello exigirán en el Pleno que la vigilancia de este mercadillo ilegal de la Zona Norte de Alicante «no debe quedar en una actuación esporádica».

