Encuentran a un hombre deambulando en paños menores por un pueblo de Alicante
La Policía Local ha podido localizar a su familia tras horas de indagaciones
Alicante
Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:34
Desorientado, en paños menores y sin poder relatar quién era ni dónde vivía. Así han encontrado los agentes del turno de noche de la Policía Local de El Campello a un hombre, de nacionalidad británica, deambulando por el paseo marítimo de Carrer la Mar.
Los policías lo han trasladado a la Jefatura para atenderlo, proporcionarle alimento, agua y ropa mientras intentaban averiguar su identidad. En las dependencias policiales ha pasado la noche desde que fue localizado hasta que, pasadas las 10 de la mañana, se ha conseguido contactar con familiares y ha sido trasladado a su domicilio.
