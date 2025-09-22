Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los agentes acompañan al mayor al domicilio de los familiares. AEC

Encuentran a un hombre deambulando en paños menores por un pueblo de Alicante

La Policía Local ha podido localizar a su familia tras horas de indagaciones

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:34

Desorientado, en paños menores y sin poder relatar quién era ni dónde vivía. Así han encontrado los agentes del turno de noche de la Policía Local de El Campello a un hombre, de nacionalidad británica, deambulando por el paseo marítimo de Carrer la Mar.

Los policías lo han trasladado a la Jefatura para atenderlo, proporcionarle alimento, agua y ropa mientras intentaban averiguar su identidad. En las dependencias policiales ha pasado la noche desde que fue localizado hasta que, pasadas las 10 de la mañana, se ha conseguido contactar con familiares y ha sido trasladado a su domicilio.

