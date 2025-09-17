Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La playa de Muchavista, a vista de pájaro. CV

Muere una mujer ahogada en la playa de Muchavista

Los servicios médicos han practicado la reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP) y otras técnicas de soporte vital avanzado a la bañista, sin éxito

E.P.

El Campello

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:05

Una mujer ha fallecido ahogada la mañana de este miércoles, 17 de septiembre, en la playa de Muchavista del municipio alicantino de El Campello, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A las 10.30 horas se ha alertado al CICU de que una bañista, cuya edad no se ha precisado, había sido rescatada del agua en estado de incosciencia. Tras ello, ha movilizado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), un helicóptero medicalizado y una unidad del Soporte Vital Básico (SVB).

Los servicios médicos han practicado la reanimación cardiopulmonar avanzada (RCP) y otras técnicas de soporte vital avanzado a la bañista, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento. La autopsia revelará las causas del ahogamiento.

