Del tópico a la realidad: la Policía pilla a dos ladrones sacando una televisión por la ventana Los agentes detienen hasta a cinco presuntos ladrones de viviendas en pocas horas

Alicante Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:45

Una de las escenas más típicas sobre ladrones, aparte de la máscara y el goro oscuro, es que salgan por las ventanas cargando con una televisión que acaban de afanar de una casa. Dicho y hecho. Seguro que los policías que se encontraron la imagen no se lo creerían, el tópico convertido en realidad. Pero el hecho es que sucedió el pasado sábado, cuando una patrulla localizó a un varón encaramado a un cartel luminoso a la altura de un primer piso, entregando un televisor a otro varón que se encontraba en la acera.

Los agentes intervinieron de inmediato, claro. Fueron detenidos dos varones, de 19 y 50 años, y el televisor recuperado fue entregado a su legítimo propietario.

Este ha sido un servicio más en una semana en la que los ladrones han estado especialmente activos. La Policía Nacional ha realizado otros tres arrestos más, todos relacionados con el robo de viviendas.

El primero de los hechos ocurrió sobre las 19 horas del domingo 19 de septiembre, cuando una llamada alertó de que dos varones habían fracturado la puerta de acceso de una vivienda en planta baja y habían accedido a su interior. Se estableció un dispositivo de cerco con varios indicativos de la Policía Nacional, que permitió localizar en las inmediaciones a los presuntos autores cuando trataban de huir. Los agentes procedieron a la detención de los dos varones, de 34 y 27 años de edad, evitando que se sustrajera ningún objeto.

En el tercer suceso, el autor llegó a consumar los hechos, por lo que se requirió de la investigación policial pertinente, de la que se hicieron cargo los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche.

Consejos para prevenir robos en el hogar Cerrar siempre puertas y ventanas al salir de la vivienda, incluso en ausencias breves.

No dejar objetos de valor a la vista desde el exterior.

Instalar cerraduras y sistemas de seguridad reforzados en accesos principales y secundarios.

Evitar difundir en redes sociales periodos de ausencia o viajes, lo que facilita información a posibles delincuentes.

Mantener relación de confianza con vecinos para que avisen ante ruidos extraños o presencia de personas sospechosas en el entorno.

Contactar de inmediato con el 091 ante cualquier indicio de robo en curso, evitando la confrontación directa con los autores.

El autor, tras acceder a una vivienda unifamiliar ubicada en la partida rural ilicitana de Santa Ana, sustrajo un ciclomotor de un cobertizo anexo a la vivienda que hacía las veces también de garaje.

Tras las pesquisas policiales realizadas en torno al suceso, los agentes encargados del caso, consiguieron identificar plenamente al presunto autor, resultando ser un varón de 33 años de edad que fue arrestado el pasado día 25 de septiembre, en la pedanía alicantina de El Rebolledo donde residía.

A los cinco arrestados se les imputa un delito de robo con fuerza. Todos ellos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche.