Imágenes del operativo policial.
Imágenes del operativo policial. GC

Cinco detenidos por una oleada de robos en Almoradí: así cayó la banda que asaltaba comercios y coches en plena noche

Agentes de paisano sorprendieron a dos de los presuntos miembros de la banda cuando forzaban un vehículo

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Almoradí

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:53

La tranquilidad del municipio alicantino de Almoradí llevaba semanas resquebrajándose a golpe de denuncia: vehículos forzados, comercios atacados y un goteo de pequeños golpes que empezaba a inquietar a los vecinos. El operativo policial que ha destapado el origen de esa cadena de robos nació de la intuición de una patrulla y terminó con cinco arrestados, boletos del sorteo del 'rasca y gana' de la ONCE premiados recuperados y un grupo criminal desarticulado.

La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Local de Almoradí, ha detenido a cinco presuntos miembros de una banda -de entre 19 y 31 años- dedicada a los robos con fuerza y violencia en la localidad de la Vgea Baja. La investigación se activó el 28 de octubre, cuando los agentes detectaron un incremento repentino de denuncias en distintos barrios y zonas comerciales de la localidad.

Los investigadores diseñaron un dispositivo discreto de vigilancia, ajustado al patrón que repetían los autores: golpes rápidos, actuación en grupo y especial atención a vehículos estacionados y pequeños establecimientos. En una de esas rondas, policías de paisano sorprendieron a dos sospechosos cuando estaban forzando un coche. Las detenciones se practicaron al instante.

Aquella intervención resultó clave. Al registrar a los dos primeros capturados y analizar su recorrido, los uniformados localizaron boletos premiados del sorteo 'rasca y gana' de la ONCE, dinero en efectivo y otros objetos sustraídos. Parte del material ya ha sido devuelto a sus legítimos propietarios. Con esa información, el equipo investigador pudo estrechar el cerco y detener, en días sucesivos, a los otros tres supuestos integrantes del entramado criminal.

Grupo organizado

Las pesquisas apuntan a una estructura organizada, con funciones repartidas entre sus miembros y una operativa repetida golpe tras golpe. Además de los robos en vehículos, se les vincula con asaltos a comercios donde, según la investigación, llegaron a emplear violencia e intimidación contra los responsables de los locales.

Los cinco apresados, que arrastran antecedentes por delitos similares, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Orihuela. El juez ha decretado su libertad con medidas cautelares mientras avanza el proceso.

La operación, subrayan fuentes de la investigación, ejemplifica la eficacia de la coordinación entre cuerpos policiales y el valor de las alertas tempranas de los vecinos, que permitieron detectar el repunte delictivo antes de que fuera a más.

