Deudas, extorsiones y palizas: el narcopiso de Villena donde la cocaína se vendía a crédito La denuncia de un vecino de Biar, retenido y agredido, permitió a la Guardia Civil desmantelar el punto de venta y detener a los dos sospechosos

Alejandro Hernández Villena Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:21

Préstamos, intimidación y violencia. Así operaban dos delincuentes que habían montado un punto de venta de cocaína a crédito en una vivienda de Villena. Su 'modus operandi' consistía en generar una deuda a los consumidores que estaban en pero situación económica. Cuando no podían pagar, llegaban las extorsiones. Y si seguían sin abonar el dinero, las palizas. La Guardia Civil los ha detenido y ha desmantelado el narcopiso.

La operación policial, denominada 'Startup', se inició tras la denuncia de un vecino de Biar que aseguraba haber sido retenido y agredido por dos individuos en una zona alejada del núcleo urbano por un tema relacionado con el tráfico de drogas. Una patrulla del Instituto Armado, con apoyo de la Policía Local de Biar, acudió a la llamada y atendieron a la víctima.

Las pesquisas realizadas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena permitieron identificar a los dos supuestos autores y revelaron que se dedicaban a vender droga a crédito en un piso ubicado en un barrio de Villena.

Los arrestados adelantaban la cocaína a consumidores sin liquidez y después los extorsionaban, mediante coacciones y amenazas, para cobrar la cantidad impagada. Los investigadores detallan que llegaron incluso a robar a sus propios deudores.

Finalmente, los agentes encargados del caso lograron localizar y detener a los sospechosos, a los que se les imputan una retahíla de delitos: tráfico de drogas, detención ilegal, robo con violencia e intimidación, amenazas y coacciones.

Los capturados, de 31 y 21 años, han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Villena, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.

Con esta operación, la Benemérita ha logrado desactivar otro punto activo de venta de estupefacientes en la provincia, además de poner fin a una dinámica de intimidación y violencia. Asimismo, recuerdan que la colaboración ciudadana es esencial para detectar este tipo de conductas delictivas.