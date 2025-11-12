Cae en la provincia de Alicante una red que explotaba sexualmente a mujeres captadas en Colombia El operativo, realizado conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha saldado con siete detenidos y la liberación de once víctimas

La mañana en que los agentes irrumpieron en varias viviendas de las localidades alicantinas de Dénia y Els Poblets, el operativo llevaba un año gestándose. Lo que comenzó con la denuncia de una joven en el aeropuerto de Madrid-Barajas acabó destapando una red internacional de explotación sexual asentada en la Marina Alta.

La operación cojunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido la liberación de once víctimas y el arresto de siete presuntos miembros del entramado, según ha confirmado Interior.

La investigación se inició en noviembre de 2024, cuando los agentes de ambas instituciones detectaron a una posible víctima de trata recién llegada a España. Su testimonio permitió identificar a un grupo criminal que operaba desde Dénia y que se dedicaba a captar mujeres en situación anquilosada por la pobreza y la falta de oportunidades, aprovechando su vulnerabilidad con el gancho de falsas promesas de trabajo y bienestar.

Una vez en la península, las chicas eran obligadas a prostituirse para saldar una supuesta deuda con sus explotadores. La organización financiaba los billetes y la estancia inicial, pero imponía intereses usureros que las perjudicadas jamás podían pagar.

Los investigadores decomisaron a la red criminal libros de contabilidad donde se registraban las ganancias obtenidas y las deudas ficticias, un entramado diseñado para esquilmar hasta el último euro de las víctimas.

En los cinco registros efectuados en viviendas de la provincia de Alicante, los uniformados se incautaron de cerca de 50.000 euros en efectivo, 100 gramos de cocaína, tres vehículos y varios dispositivos electrónicos. La operación, desarrollada de forma conjunta entre las Comandancias de Madrid y Alicante y las brigadas de Extranjería y Fronteras de Valencia y Dénia, permitió desmantelar por completo el entramado criminal.

A los arrestados se les atribuye una retahíla de delitos: trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, favorecimiento de la inmigración irregular, explotación laboral y blanqueo de capitales.