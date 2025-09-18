Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del homicidio

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a una mujer británica acusada de matar a una amiga en la zona del Rincón de Loix, según ha podido confirmar TodoAlicante.

Al parecer, ambas habían mantenido una tensa discusión que finalizó con la muerte de una de ellas por asfixia.

La Policía Nacional ha detenido a la presunta autora del crimen y ha abierto una investigación para esclarecer las causas del homicidio. Los hechos se produjeron a última hora de la noche de este miércoles.

Los servicios sanitarios que acudieron al lugar del crimen ya no pudieron hacer nada por reanimar a la víctima.

