Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles 17 de septiembre.

1 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos

Los bomberos han dado por controlado el incendio forestal declarado la tarde de este miércoles en una zona de matorrales en la partia rural de Fontcalent. El fuego se ha declarado sobre las 16.30 horas y ha obligado a la Policía Local de Alicante ha desalojar por precaución 25 residentes de viviendas próximas a las llamas, que han sido conducidas provisionalmente al centro social Lomas Blancas y ya han vuelto a sus respectivos domicilios. No se ha producido ningún daño personal, según han confirmado desde el Ayuntamiento. Clica aquí para ver las imágenes del incendio.

2 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan

Impactante suceso el que ha ocurrido este mediodía, hacia las 11.45 horas, en un lavadero de coches en Sant Joan d'Alacant cuando un hombre presuntamente ha golpeado con un palo a su compañero de trabajo y después se ha autolesionado clavándose un cuchillo en el pecho y cortándose en el cuello, según han confirmado a TodoAlicante fuentes conocedoras de los hechos. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad

Sexo a plena luz del día, consumo de estupefacientes y una degradación rampante han sido algunos de los problemas que los vecinos de barrios como Juan Pablo II, La Torreta y Rabasa han denunciado por la proliferación de acampadas ilegales. Personas sin techo que pernoctaban en tiendas de campaña e infraviviendas hasta convertirse en pequeños guetos. La cercanía con colegios también ponía en peligro a los menores por presenciar actos impúdicos o sensibles, más para personas de tan corta edad. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas

Alicante pone la primera piedra para crear el nuevo barrio de la Albufereta, un proyecto pendiente desde el año 1991 y que verá la luz tres décadas después. El Ayuntamiento ha firmado este miércoles un convenio con la Agrupación de Interés Urbanístico, integrada por Alisea y Culmia Desarrollos Inmobiliarios, para el desarrollo de este sector. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Fraude, firmas falsas y 291 operaciones sospechosas: el agujero de 20.000 euros en la ONCE de Alicante que acabó sin culpable

Una auditoría interna ordinaria realizada en noviembre de 2022 destapó un agujero de 19.696 euros en las cuentas del Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Alicante. Lo que los auditores descubrieron no se trataba de una simple desorganización: eran 291 operaciones fraudulentas sin justificación clara, con tickets ilegibles, pagos duplicados, gastos personales enmascarados como corporativos y firmas supuestamente falsificadas. Clica aquí para leer una noticia completa.

