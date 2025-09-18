El drama oculto tras el lavadero de Sant Joan: una disputa familiar que acabó en tragedia La negativa a una petición laboral del agresor fue el detonante de una escalada de tensión que culminó con un ataque brutal

El suceso ocurrido este miércoles en Sant Joan d'Alacant, en el que un hombre de 53 años atacó a su cuñado con un palo y después se quitó la vida clavándose un cuchillo en el cuello y el pecho, ha dejado al descubierto una historia de tensiones familiares y laborales que se arrastraba desde hacía meses y que ha terminado de la forma más abrupta posible.

Según ha podido confirmar este diario, agresor y víctima eran cuñados y habían compartido la gestión de un pequeño lavadero de coches situado junto a un supermercado de la localidad. La convivencia empresarial se rompió cuando el ahora fallecido decidió regresar a su país de origen y dejó su puesto en manos de su familiar.

A su vuelta, semanas después, reclamó recuperar su anterior función, pero su cuñado se lo negó y lo reubicó en otra posición dentro del negocio. Esa negativa fue, al parecer, el detonante de una escalada de tensión que culminó este miércoles con un ataque brutal.

La escena se desencadenó a media mañana, hacia las 11.45 horas. Testigos relatan a este diario que la discusión subió de tono hasta que el hombre, fuera de sí, cogió un palo y golpeó en la cabeza a su cuñado, de 48 años, que cayó al suelo inconsciente, declaran fuentes conocedoras del caso a este diario.

El desconcierto se convirtió en pánico segundos después, cuando, ante la llegada de los servicios sanitarios y bajo la mirada atónita de varios clientes que esperaban su turno, el agresor esgrimió un cuchillo y se cortó el cuello. Pese a que los equipos de emergencia lograron estabilizarlo de forma inicial, murió más tarde en el hospital de Alicante como consecuencia de las heridas.

La víctima, que permanece ingresada en observación, evoluciona favorablemente y su vida no corre peligro, según reflejan los informes médicos. Mientras tanto, la Guardia Civil trata de recomponer el puzle que llevó a un conflicto laboral y familiar a convertirse en una tragedia que ha conmocionado a la comarca de l'Alacantí.

Con el principal implicado fallecido, los investigadores se apoyan ahora en declaraciones de testigos y en el entorno más cercano para aclarar qué llevó al agresor a cruzar la línea de la violencia extrema.