Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
El lavadero de Sant Joan donde ocurrió la tragedia. Shootori

El drama oculto tras el lavadero de Sant Joan: una disputa familiar que acabó en tragedia

La negativa a una petición laboral del agresor fue el detonante de una escalada de tensión que culminó con un ataque brutal

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Sant Joan

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:44

El suceso ocurrido este miércoles en Sant Joan d'Alacant, en el que un hombre de 53 años atacó a su cuñado con un palo y después se quitó la vida clavándose un cuchillo en el cuello y el pecho, ha dejado al descubierto una historia de tensiones familiares y laborales que se arrastraba desde hacía meses y que ha terminado de la forma más abrupta posible.

Según ha podido confirmar este diario, agresor y víctima eran cuñados y habían compartido la gestión de un pequeño lavadero de coches situado junto a un supermercado de la localidad. La convivencia empresarial se rompió cuando el ahora fallecido decidió regresar a su país de origen y dejó su puesto en manos de su familiar.

A su vuelta, semanas después, reclamó recuperar su anterior función, pero su cuñado se lo negó y lo reubicó en otra posición dentro del negocio. Esa negativa fue, al parecer, el detonante de una escalada de tensión que culminó este miércoles con un ataque brutal.

La escena se desencadenó a media mañana, hacia las 11.45 horas. Testigos relatan a este diario que la discusión subió de tono hasta que el hombre, fuera de sí, cogió un palo y golpeó en la cabeza a su cuñado, de 48 años, que cayó al suelo inconsciente, declaran fuentes conocedoras del caso a este diario.

El desconcierto se convirtió en pánico segundos después, cuando, ante la llegada de los servicios sanitarios y bajo la mirada atónita de varios clientes que esperaban su turno, el agresor esgrimió un cuchillo y se cortó el cuello. Pese a que los equipos de emergencia lograron estabilizarlo de forma inicial, murió más tarde en el hospital de Alicante como consecuencia de las heridas.

La víctima, que permanece ingresada en observación, evoluciona favorablemente y su vida no corre peligro, según reflejan los informes médicos. Mientras tanto, la Guardia Civil trata de recomponer el puzle que llevó a un conflicto laboral y familiar a convertirse en una tragedia que ha conmocionado a la comarca de l'Alacantí.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con el principal implicado fallecido, los investigadores se apoyan ahora en declaraciones de testigos y en el entorno más cercano para aclarar qué llevó al agresor a cruzar la línea de la violencia extrema.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El drama oculto tras el lavadero de Sant Joan: una disputa familiar que acabó en tragedia

El drama oculto tras el lavadero de Sant Joan: una disputa familiar que acabó en tragedia