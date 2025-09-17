Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Lugar donde han ocurrido los hechos. Shootori

Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan

La Guardia Civil investiga los hechos, ocurridos este mediodía en un supermercado de la localidad

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:13

Impactante suceso el que ha ocurrido este mediodía, hacia las 11.45 horas, en un lavadero de coches en Sant Joan d'Alacant cuando un hombre presuntamente ha golpeado con un palo a su compañero de trabajo y después se ha autolesionado clavándose un cuchillo en el pecho y cortándose en el cuello, según han confirmado a TodoAlicante fuentes conocedoras de los hechos.

Poco más tarde, el supuesto autor del ataque, de 53 años, ha muerto en el hospital como consecuencia de las lesiones autoinfligidas, según han confirmado fuentes de la investigación.

La Guardia Civil y la Policía Local han iniciado una investigación sobre esta agresión, que ha conmocionado esta población de l'Alacantí. Al parecer, el dueño del negocio y supuesto agresor había retornado después de una estancia en su país de origen cuando se encontró con la víctima e inició una discusión.

La trifulca se ha zanjado a golpes. Aunque inicialmente se creía que el arma utilizada había sido un martillo, las pesquisas han determinado que se trataba de un palo, según fuentes próximas a la investigación. Con este objeto contundente ha sido golpeado en la cabeza el otro implicado en los hechos. La vida de la víctima, de 48 años, no corre peligro, según ha constatado la Guardia Civil.

Sin embargo, al darse cuenta de la trascendencia de lo que había ocurrido, y tras ver que el atacado había perdido el conocimiento, el presunto agresor ha cogido un cuchillo con el que se ha autolesionado en el cuello y el pecho. Si bien los servicios sanitarios habían conseguido mantenerlo con vida en un primer momento, el hombre ha acabado falleciendo ya en dependencias hospitalarias.

La Policía Local de Sant Joan ha tratado de taponar la hemorragia al presunto agresor. No obstante, los intentos por salvarlo han resultado en vano, puesto que las heridas eran mortales.

