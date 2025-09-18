Un delincuente envía a la UCI a una octogenaria tras asaltarla con la técnica del 'mataleón' en Orihuela El ladrón siguió a la víctima desde un cajero hasta su portal, donde la abordó por la espalda mientras la amenazaba de muerte

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela a un hombre de 25 años como presunto autor de un asalto violento a una mujer de 85 para robarle. Los hechos sucedieron en el portal del domicilio de la víctima, donde fue abordada por la espalda mediante la técnica conocida como del 'mataleón', según indican fuentes policiales.

A media mañana la mujer se disponía a entrar en su casa cuando un sujeto se abalanzó sobre ella, al tiempo que, según explicaciones de la perjudicada, «hacía fuerza con sus brazos alrededor del cuello intentando inmovilizarla», a la vez que le amenazaba de muerte. El ladrón la había seguido desde la sucursal de un banco de donde había extraído dinero y le solicitaba el PIN de la tarjeta para poder efectuar operaciones con ella.

Un vecino de la finca que bajaba por las escaleras en ese momento escuchó los gritos y se enfrentó al agresor, que cuando lo vio soltó a la víctima. El ladrón huyó a la carrera tras haber arrebatado de forma violenta el bolso de la señora. El vecino le siguió hasta que el asaltante dejó caer esta pertenencia y lo perdió de vista.

Las consecuencias para la víctima fueron graves, pues tuvo que permanecer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital durante tres días y actualmente se encuentra en tratamiento psicológico por las graves secuelas que el suceso le ha provocado.

La investigación de los hechos fue llevada a cabo por los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría Local de Policía Nacional de Orihuela. Estos consiguieron identificar al presunto autor y fue una patrulla de la Policía Nacional en labores de seguridad ciudadana la que lo localizó en una calle del municipio.

Sabiendo que se trataba del supuesto autor de un robo, lo detuvieron como presunto responsable de los hechos denunciados. Después de la práctica de las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Orihuela.