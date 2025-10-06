La Fiscalía pide once años de cárcel para tres familiares por pegar y agredir sexualmente al novio de una menor en Alicante Arranca el juicio por los hechos ocurridos en 2020, cuando el padre de la adolescente citó al chico en su casa y allí presuntamente lo atacaron

Adrián Mazón Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 07:20

La Audiencia Provincial de Alicante juzga desde este lunes a tres hombres de una misma familia acusados de presuntamente agredir sexualmente y golpear al novio menor de edad de la hija de uno de ellos. La Fiscalía solicita, de forma provisional, once años de prisión para cada uno de los procesados.

Los hechos se remontan al 6 de noviembre de 2020 en el municipio de Els Poblets, cuando, según el Ministerio Público, el padre de la joven citó al chico en su vivienda con la excusa de hablar sobre la relación sentimental que mantenía con su hija, una relación que el acusado no aprobaba.

Sin embargo, tras llegar y permanecer en la casa, la víctima fue sorprendida por la aparición otros dos familiares -el hijo y el yerno del principal acusado-, quienes supuestamente lo habrían atacado con extrema violencia.

El joven sufrió puñetazos y patadas por todo el cuerpo, además de la rotura de su teléfono móvil, según el relato de la Fiscalía, antes de ser presuntamente agredido sexualmente. Durante el ataque, los tres hombres le recriminaron su relación con la menor.

El juicio, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, comenzará este lunes y se prolongará hasta este miércoles.