Condenan a 15 años de cárcel al hombre que mató a su inquilina en Alicante y escondió su cadáver durante un mes La Audiencia Provincial le ha impuesto una indemnización de 30.000 euros para el hijo de la víctima por el perjuicio personal ocasionado

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 15 años de cárcel al hombre acusado de matar y esconder durante casi un mes el cadáver de la mujer a quien tenía alquilada una habitación y con la que convivía en su domicilio de la capital alicantina.

Además, le impone una indemnización de 30.000 euros para el hijo de la víctima por el perjuicio personal ocasionado con la muerte de su madre, según se desprende de la sentencia del caso, fechada a 18 de septiembre de 2025, consultada por Europa Press.

Hace unos días, un jurado popular declaró por unanimidad culpable a este hombre. Los nueve miembros consideraron que actuó con alevosía, aunque no entendieron probado el agravante de ensañamiento. El ahora condenado reconoció durante la primera sesión del juicio, celebrado en la Audiencia de Alicante, que cometió el crimen y «sabía el daño causado».

La sentencia recoge como hechos probados que el varón, el 29 de agosto de 2023, «con la intención de acabar con la vida» de la mujer, cogió un cuchillo de cocina de 15 centímetros y un martillo y que, «siendo conocedor de que nadie auxiliaría a la víctima y de que ambos estaban solos, existiendo una desproporción de fortaleza y tamaño», se acercó a ella cuando estaba en el pasillo y la atacó por la espalda con ambos enseres «de forma súbita e inesperada».

El hombre la atacó «sin que ella tuviera tiempo de reaccionar» y le propinó un total de 16 puñaladas «repetidas e intensas» en el tórax y en la parte superior de la espalda. Las heridas le provocaron una afectación pulmonar y vascular cervical, que le causaron la muerte por hemorragia aguda y un shock hipovolémico.

El asesino también ató a la mujer de pies y manos con cinta adhesiva y arrastró su cadáver hasta una habitación de la vivienda, donde la envolvió con bolsas de basura y un edredón y la dejó «allí tirada», hasta que casi un mes después, el 24 de septiembre de 2023, llamó a la Policía Nacional y reconoció haberla matado.

Recurso de la acusación particular

La sentencia se puede recurrir en el plazo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El letrado de la acusación particular, Leonardo Vargas, de Legal Law Abogados, ha avanzado en declaraciones a Europa Press que su despacho ya está preparando el recurso.

«El magistrado-presidente del jurado ha considerado imponer al acusado la pena de prisión en la mínima expresión que permite la ley para este delito», ha resaltado el abogado, que ha insistido en que entiende «que la cuantía fijada en concepto de reparación del daño», es decir, los 30.000 euros de indemnización para el hijo de la víctima, «es irrisoria, atendiendo a la gravedad del delito».

Y ello, ha continuado, «sin tener en cuenta que, en los casos de delitos violentos, los tribunales deben ser especialmente cuidadosos con el mensaje que se trasmite a la ciudadanía sobre el reproche penal que recibe quien comete un delito de esta naturaleza».