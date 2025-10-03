La Fiscalía pide 61 años de cárcel para un entrenador de baloncesto femenino de San Vicente acusado de abusos sexuales a 19 jugadoras La acusación sostiene que el hombre besaba, abrazaba y tocaba a las jóvenes durante los entrenamientos, llegando incluso a pedir fotos de sus pechos a alguna de ellas

La Fiscalía pide una pena de 61 años de prisión para el segundo entrenador de un equipo de baloncesto femenino en San Vicente del Raspeig acusado de absusos sexuales a 19 jugadoras entre el 2021 y el 2022. La acusación sostiene que el varón «sometía a diferentes acciones a las víctimas, de entre 13 y 18 años por aquel entonces, para satisfacer sus deseos libidinosos con pretensiones de índole sexual».

El Ministerio Público mantiene que en los entrenamientos el hombre besaba, abrazaba y tocaba a las víctimas al ponerles la mano en la cintura, en las caderas, en los muslos o en el culo, provocando agobios o incomodidad a la víctima.

El hombre, además, mantenía conversaciones por las redes sociales con las chicas en las que les proponía quedar a solas, incluso llegó a dos de ellas fotografías de los pechos desnudos. Una de ellas ha declarado en la Audiencia Provincial de Alicante que incluso le llegó a preguntar la talla, además de pedirle la fotografía. Ambas eran menores de edad por aquel entonces.

Así, el acusado, que ha comparecido en la Audiencia Provincial de Alicante, ha negado haber pedido imágenes al resto de jugadoras y asegura que quedó con alguna de ellas «a solas» para intentar animarlas. De hecho la defensa sostiene que la intención de dar abrazos «no era sexual» y niega que el acusado hubiera realizado tocamientos.

Esto choca con lo que sostiene la acusación. De acuerdo con el escrito, cuando estaba con ellas «realizaba diversos actos sexuales como sentarlas, ponerlas y colocarlas encima de sus piernas y cogerlas como sacos de patatas, así como darles muchos abrazos, palmadas y besos en la cara» y tocamientos en varias partes del cuerpo. Asimsimo, sostiene que en las conversaciones privadas con las jugadoras a través de Whatsapp e Instagram «les hacía proposiciones y les manifestaba su interés en quedar a solas».

Otra de las jugadoras que han testificado en la Audiencia ha apuntado que coincidió con él en el curso de entrenadores, en el que se dirigieron la palabra para saludarse y, más tarde, en un partido, el hombre le se acercó a hablar con términos como «mi niña, qué guapa, cómo has cambiado», lo que le provocó «incomodidad».

Por otro lado, varias de las jugadoras, todas menores de edad en el momento de los hechos, han declarado que les invitó a «quedar a solas» y dos han testificado que lo hicieron. Algunas de las jóvenes han testificado que el acusado daba abrazos «sin contexto alguno» o «al empezar o acabar los entrenamientos» y varias de ellas han expresado que sentían incomodidad porque «no les gusta el contacto físico» y les «molestaba».

La mayoría de las jugadoras ha negado haber sufrido tocamientos, sin embargo, una de ellas ha manifestado que cuando le abrazaba le «agarraba por la cintura y daba besos en la cara». La Fiscalía pide 61 años de prisión, inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad y una indemnización que asciende a los 45.000 euros para el conjunto de las víctimas, por 19 delitos continuados de abuso sexual.

El acusado niega casi todo

Por su parte, el abogado de la defensa ha resaltado que «se ha reconocido desde el primer momento los mensajes enviados a dos de las mujeres», si bien ha matizado que la intención de los abrazos y de quedar con las jugadoras «no era sexual».

En este sentido, el letrado ha manifestado que «dar muchos abrazos no pueden ser cuatro años y seis meses de prisión» y ha asegurado que «no había tocamientos y nadie lo vio como agresión sexual, incluidas las jugadoras en el momento de los hechos».

