Salvan la vida de un vecino herido al rescatarlo por la ventana de su domicilio en un municipio de Alicante

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:36 | Actualizado 11:41h.

Situación límite es la que se ha vivido durante la madrugada de este viernes en un municipio de Alicante. Un operativo especializado ha conseguido salvar la vida de un vecino herido y semiconsciente, localizado en el suelo de su vivienda.

Los vecinos han alertado a la Policía Local de Petrer de que el hombre no respondía a llamadas ni abría la puerta de su casa, por lo que una patrulla se personó en el lugar.

Los agentes han logrado acceder a la vivienda por una ventana y han encontrado a la víctima tirada en el suelo, en estado semiconsciente y con sangrado, confirmando así la gravedad de la situación.

De inmediato se ha activado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), además de avisar también a los Bomberos, ya que la estrechez de la escalera ha impedido sacar al afectado en camilla por el interior del edificio.

La solución ha consistido en instalar una escalera exterior en la fachada del inmueble y utilizar el sistema araña, un dispositivo especializado que permite el descenso seguro de pacientes inmovilizados.

Con este procedimiento, los cuerpos de seguridad y el personal sanitario han logrado evacuar en camilla al vecino herido por la ventana y trasladado en ambulancia al Hospital General de Elda, salvando así su vida.

