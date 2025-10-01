Milagroso rescate en el puerto de Alicante: salvan a una mujer que estuvo cinco minutos en parada tras lanzarse al mar La Policía Nacional y la Autoridad Portuaria han recuperado a la víctima gracias a una rápida maniobra de reanimación cardiopulmonar coordinada

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:52

Agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad Portuaria de Alicante han protagonizado un milagroso rescate en el Muelle 8 del puerto de la ciudad. Los efectivos han logrado salvar la vida de una mujer que se lanzó al mar y entró en parada cardiorrespiratoria.

Esta intervención conjunta se produjo a principios de mes, concretamente durante a las 2.30 horas del 4 de septiembre. La Sala Cimacc 091 de la Policía Nacional de Alicante recibió el aviso y envió a una Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana a la zona.

A su llegada, los agentes encontraron a un vigilante de seguridad privada, un policía de la Autoridad Portuaria y un ciudadano. Estos habían intervenido antes para sacar a la mujer del agua y auxiliarla. Al parecer, la víctima se había lanzado al mar con intenciones autolíticas.

La mujer fue localizada en el agua en posición boca abajo y sin movimiento, y se supo que había permanecido aproximadamente cinco minutos en ese estado.

Intervención clave para salvar la vida

Así, tras el rescate, comprobaron que la mujer se encontraba en estado inconsciente, sin respiración ni pulso. Por ello, procedieron a colocarla en posición adecuada para iniciar la reanimación cardiopulmonar mediante el dispositivo médico 'DESA'.

En ese momento se personaron los agentes de la Policía Nacional, cuya colaboración -en coordinación con la Autoridad Portuaria de Alicante- fue clave para efectuar un sistema de relevos que alternó la ejecución de la maniobra RCP cada dos minutos.

Tras realizar varios ciclos, la víctima reaccionó expulsando agua por las vías aéreas y dando señales de vida. Los agentes lograron mantener signos vitales hasta la llegada de una ambulancia, cuyos sanitarios continuaron con la asistencia, confirmando que la intervención de los primeros actuantes fue determinante para evitar el fallecimiento.

La víctima, en buen estado

Durante el operativo, se estableció un perímetro de seguridad para impedir la aproximación de viandantes a la zona y se facilitó la llegada de la ambulancia. La mujer fue trasladada con pronóstico reservado al Hospital General de Alicante, donde se realizó un seguimiento clínico de su evolución. Días después fue dada de alta sin secuelas y en buen estado psicofísico.