Mapa de alertas en la provincia de Alicante para este jueves. Aemet

Las cinco noticias más importantes de este martes 7 de octubre en Alicante

TodoAlicante recopila los temas más relevantes de la jornada con un breve resumen para saber qué ha pasado en la provincia

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 21:26

Comenta

La redacción de TodoAlicante hace un repaso por la actualidad y recopila, para servirte en bandeja, las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 7 de octubre en la provincia de Alicante:

  1. 1

    Imagen principal - La Aemet confirma la llegada de la dana 'Alice' y prevé acumulados de más de 100 litros en el norte de Alicante

    La Aemet confirma la llegada de la dana 'Alice' y prevé acumulados de más de 100 litros en el norte de Alicante

Se confirman las previsiones y el litoral mediterráneo estará bajo el efecto de una dana a partir de este jueves, con las primeras lluvias este miércoles por la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que el temporal llegará en forma de «una pequeña dana» que dejará lluvias «intensas y persistentes» en el sur de Valencia y el norte de Alicante. Leer noticia completa.

  1. 2

    Imagen principal - Primeros cambios y cancelaciones por la dana en las fiestas de Alicante por el 9 d'Octubre

    Primeros cambios y cancelaciones por la dana en las fiestas de Alicante por el 9 d'Octubre

La provincia de Alicante se prepara para la llegada de una dana -ya confirmada por la Aemet- durante el puente de octubre. Así lo muestran diversos carteles de la celebración del 9 d'Octubre, que ya cuentan con cambios en sus programaciones debido al temporal. Leer noticia completa.

  1. 3

    Imagen principal - Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja

    Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja

Un ciudadano sueco, Christian P., ha fallecido este martes en el hospital de Elche después de luchar varios días por su vida para superar las heridas producidas durante un robo en Torrevieja. El hombre, de 31 años, fue arrastrado varios metros por un coche cuando los autores le robaron su teléfono móvil, según fuentes próximas a la víctima. Leer noticia completa.

  1. 4

    Imagen principal - Frenazo a los pisos turísticos en Alicante: sin nuevas licencias en zonas saturadas ni en bajos de vías comerciales

    Frenazo a los pisos turísticos en Alicante: sin nuevas licencias en zonas saturadas ni en bajos de vías comerciales

Tras casi un año del anuncio de la moratoria de nuevas licencias de pisos turísticos, el Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde a la nueva normativa que pondrá freno a la proliferación de alojamientos de uso turístico en la ciudad. Una normativa que tiene su foco puesto en las zonas más saturadas de la ciudad y en las vías comerciales. Leer noticia completa.

  1. 5

    Imagen principal - Alicante Gastronómica arrasa con 85.000 visitantes y convierte la provincia en la capital mundial del sabor

    Alicante Gastronómica arrasa con 85.000 visitantes y convierte la provincia en la capital mundial del sabor

Alicante Gastronómica ha bajado el telón con un fin de fiesta marcado por la emoción, el reconocimiento y el orgullo por el talento alicantino. El certamen ha rendido homenaje a tres figuras esenciales del panorama culinario. Leer noticia completa.

