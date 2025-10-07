Las cinco noticias más importantes de este martes 7 de octubre en Alicante TodoAlicante recopila los temas más relevantes de la jornada con un breve resumen para saber qué ha pasado en la provincia

Mapa de alertas en la provincia de Alicante para este jueves.

Todo Alicante Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 21:26 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante hace un repaso por la actualidad y recopila, para servirte en bandeja, las cinco noticias más destacadas que han ocurrido durante este martes 7 de octubre en la provincia de Alicante:

1 La Aemet confirma la llegada de la dana 'Alice' y prevé acumulados de más de 100 litros en el norte de Alicante

Se confirman las previsiones y el litoral mediterráneo estará bajo el efecto de una dana a partir de este jueves, con las primeras lluvias este miércoles por la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que el temporal llegará en forma de «una pequeña dana» que dejará lluvias «intensas y persistentes» en el sur de Valencia y el norte de Alicante. Leer noticia completa.

2 Primeros cambios y cancelaciones por la dana en las fiestas de Alicante por el 9 d'Octubre

La provincia de Alicante se prepara para la llegada de una dana -ya confirmada por la Aemet- durante el puente de octubre. Así lo muestran diversos carteles de la celebración del 9 d'Octubre, que ya cuentan con cambios en sus programaciones debido al temporal. Leer noticia completa.

3 Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja

Un ciudadano sueco, Christian P., ha fallecido este martes en el hospital de Elche después de luchar varios días por su vida para superar las heridas producidas durante un robo en Torrevieja. El hombre, de 31 años, fue arrastrado varios metros por un coche cuando los autores le robaron su teléfono móvil, según fuentes próximas a la víctima. Leer noticia completa.

4 Frenazo a los pisos turísticos en Alicante: sin nuevas licencias en zonas saturadas ni en bajos de vías comerciales

Tras casi un año del anuncio de la moratoria de nuevas licencias de pisos turísticos, el Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde a la nueva normativa que pondrá freno a la proliferación de alojamientos de uso turístico en la ciudad. Una normativa que tiene su foco puesto en las zonas más saturadas de la ciudad y en las vías comerciales. Leer noticia completa.

5 Alicante Gastronómica arrasa con 85.000 visitantes y convierte la provincia en la capital mundial del sabor

Alicante Gastronómica ha bajado el telón con un fin de fiesta marcado por la emoción, el reconocimiento y el orgullo por el talento alicantino. El certamen ha rendido homenaje a tres figuras esenciales del panorama culinario. Leer noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa la opción 'Permitir notificaciones'.