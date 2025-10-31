Las cinco noticias más destacadas de este viernes 31 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este viernes 31 de octubre.

1 La nueva línea circular del Tram de Alicante hacia el sur se condiciona al fin de las obras de la Estación Intermodal

La futura conexión del Tram de Alicante hacia los barrios del sur, con San Gabriel como punto de llegada, tendrá que esperar hasta pasado 2030. Aunque la Generalitat y el Ayuntamiento anunciaron el pasado mes de abril la creación de esta nueva línea -que partirá de la futura Estación Intermodal situada en la actual estación de Adif-Renfe-, su construcción no podrá iniciarse hasta que finalicen las obras de dicha infraestructura. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Ryanair estrena su nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Esta semana Ryanair ha estrenado su nueva ruta más esperada para la temporada de invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche. Esta conexión es parte de las diez nuevas que operará la aerolínea irlandesa durante la temporada baja. Se trata de una ruta que no estaba disponible desde hace 15 años, cuando la compañía dejó de operarla. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El puerto de Alicante repinta de blanco las fachadas de su antiguo varadero y transforma la imagen del frente marítimo

Años después de que el puerto de Alicante iniciara un proceso de renovación estética inspirado en la luz mediterránea, la transformación continúa y se hace ahora más visible que nunca. Las fachadas de los edificios del frente marítimo vuelven a vestirse de blanco, un gesto que pretende recuperar la unidad cromática tradicional del puerto y reforzar una identidad luminosa, limpia y abierta al mar. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana

La jueza de la dana sigue cerrando el cerco en torno al encuentro que mantuvieron en la tarde de la dana Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. En un auto notificado este viernes, la instructora requiere a la periodista a entregar el ticket del parking en el que aparcó su coche antes de la comida en El Ventorro con el presidente de la Generalitat y hasta el que le acompañó el dirigente tras su larga sobremesa.Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Fiestas de Halloween, barbacoas y mascletà en la agenda de las Hogueras de Alicante

Las Hogueras de Alicante han organizado un nuevo fin de semana cargado de actividades para todos los públicos de la ciudad. En esta ocasión, las fiestas de Halloween y de Todos los Santos son las protagonistas, con multitud de eventos repartidos por los barrios de la ciudad. Clica aquí para leer la noticia completa.

