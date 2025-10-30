Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Concentración contra el acoso escolar en un colegio. EFE/Ález López

La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante

El o los presuntos acosadores habrían creado un perfil falso en redes sociales con fotos del alumno y mensajes vejatorios

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:55

El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional investiga un presunto caso de acoso escolar en el colegio Agustinos de Alicante después de que la madre de un alumno, menor de 12 años y diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), presentara una denuncia por hostigamiento a su hijo, según han confirmado fuentes policiales.

Los agentes de este grupo especializado en la protección de la infancia y adolescencia, encargada de prevenir y abordar situaciones de riesgo, se han desplazado al centro educativo para tomar declaración al director y recabar más información.

Al parecer, el o los presuntos acosadores habían creado un perfil falso en una red social en el que se publicaban burlas y vejaciones hacia el menor, además de fotografías suyas obtenidas sin consentimiento. El perfil ya ha sido eliminado, según han detallado las mismas fuentes.

La investigación continúa abierta y, una vez finalizada, se remitirá a la Fiscalía de Menores para su valoración. Desde la Comisaría Provincial de Alicante han precisado a este diario que no habrá detenciones, dado que los presuntos implicados serían también menores de 12 años, por lo que son inimputables penalmente.

En estos casos, las actuaciones se centran en la protección de la víctima y en la intervención educativa por parte del centro y los servicios sociales. La Policía recuerda que el uso de perfiles falsos en redes sociales puede constituir un delito cuando afecta al honor o la intimidad de las personas, e insta a los centros escolares y las familias a denunciar cualquier situación de acoso o ciberacoso que detecten.

