El Horneo EÓN Alicante destituye a Fernando Latorre como entrenador El técnico deja al equipo como farolillo rojo de la liga, con cinco derrotas y una victoria

T.A. Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 21:35 Comenta Compartir

El Horneo EÓN Alicante ha anunciado este jueves la destitución de Fernando Latorre como entrenador del equipo. La dirección del club ha tomado la decisión ante la negativa dinámica mostrada por el EÓN en este arranque de campaña, con un balance de cinco derrotas y una victoria, lo que le coloca en última posición en la ASOBAL.

A través de un comunicado, el club agradece «la profesionalidad, labor y entrega desde que llegó en la temporada 2023-2024». En especial, mencionan la consecución del ansiado ascenso a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL el pasado 16 de mayo de 2025 en Burgos, «por lo que su nombre siempre irá ligado a nuestro club». La destitución llega en pleno parón internacional de la competición, por lo que esta semana no disputará ningún partido.

El último traspié del conjunto alicantino, sufrido en Aranda de Duero (30-26), volvió a poner en evidencia la falta de oficio de la plantilla alicantina en los momentos de la verdad. La siguiente cita será el próximo viernes 7 de noviembre ante Frigoríficos del Morrazo, a las 20:30 horas, en el Pabellón Pitiu Rochel.

