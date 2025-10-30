Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Mazón, tras la declaración oficial realizada este jueves en el Palau de la Generalitat. EP

Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»

El presidente, preguntado por la reacción de los familiares de las víctimas de la dana, afirma que recibirá a más afectados y que está haciendo una «reflexión»

Burguera

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:34

El president de la Generalitat, antes de un acto sobre cooperativas, ha sido preguntado por medios de comunicación este jueves en relación al funeral de Estado celebrado por las víctimas de la dana.

Carlos Mazón se ha manifestado de un modo muy poco preciso, dejando abiertos todos los frentes al ser preguntado por la reacción de los familiares por su presencia en el funeral y al ser interrogado por su continuidad al frente de la Generalitat.

«Me hago cargo del día de ayer. No dejo de pensar en ello, y de lo que significa el día ayer, lo que se ha significado estos días. Tenía y tengo previsto recibir a víctimas, precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia», ha indicado Mazón.

El presidente ha pedido hacer «una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previsto ver, incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días».

