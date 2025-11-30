Las cinco noticias más destacadas de este domingo 30 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

El keniata Kipkiriu Langat cruza la línea de meta como campeón de la maratón internacional Elche-Alicante.

Domingo, 30 de noviembre 2025

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este domingo 30 de noviembre.

1 Elche y Alicante se unen por el deporte

Alicante y Elche, Elche y Alicante se acercan a paso de corredor con la celebración de la primera Maratón Internacional que une ambas ciudades. Cerca de 3.500 atletas, de los 4.500 inscritos, salieron del Palacio de Altamira y, tras recorrer la ciudad ilicitana, encararon por Agua Amarga y el litoral hasta llegar al casco urbano de Alicante y, por fin, la Zona Volvo del Puerto, final de la prueba. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Captaba inmigrantes irregulares para trabajos que después no pagaba

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elda a un varón de 43 años de edad como presunto autor de un delito de estafa. El detenido captaba a través de las redes sociales a personas que buscaban empleo, especialmente en situación irregular, y tras acordar verbalmente con ellas la realización de una actividad laboral, no les pagaba por los trabajos efectuados. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Atropello a un hombre en patinete en la avenida de Novelda de Alicante

El atropello de un patinete eléctrico en la avenida Novelda de Alicante se ha saldado en la madrugada del sábado al domingo con un hombre de 27 años herido y trasladado a un centro hospitalario, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Alicante saca a la luz su 'Pompeya' desconocida hallada en la fachada litoral

La historia de Alicante podría ser muy diferente a lo que se creía. Los orígenes de la ciudad se encontraban en el asentamiento griego de Akra Leuka, reconvertida en base militar por el general cartaginés Amílcar Barca alrededor del año 231 a.C.. Fueron los romanos, sin embargo, quienes se asentaron de manera definitiva en el entorno, al que nombraron como 'Lucentum', la ciudad brillante, por el intenso sol del Mediterráneo. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El robot que quiere ser perro guía para personas ciegas

Un pequeño robot con forma perruna se ha unido estos días a los famosos gatos y patos de la Universidad de Alicante en sus paseos diarios. Su nombre es Paws 2.0 —el modelo, cuyo nombre significa 'Patitas' en inglés— y tras él se encuentra un equipo de investigación que lo está entrenando para actuar como perro lazarillo para personas invidentes. Clica aquí para leer la noticia completa.

