Así será el recorrido de la I Maratón Internacional Elche-Alicante

Empieza la cuenta atrás para la I Maratón Internacional Elche-Alicante y los corredores ya ultiman sus entrenamientos para participar en una prueba que promete convertirse en un referente deportivo. Con todo listo para su estreno, la organización ha recibido una excelente noticia: la Federación Española de Atletismo (RFEA) ha homologado oficialmente el recorrido de la carrera, organizada por el Club Atlético Montemar.

La homologación garantiza que los 42,195 kilómetros del trazado cumplen con los estándares internacionales. Esto significa que los tiempos registrados por los atletas tendrán validez oficial, lo que permitirá utilizarlos para clasificarse en otras maratones nacionales e internacionales que exijan marca mínima. La certificación será válida hasta 2032, siempre que no se modifique el recorrido.

La prueba, que se disputará el domingo 30 de noviembre, partirá desde la Diagonal del Palau de Elche y concluirá en el Muelle 12 del Puerto de Alicante, junto al mar. Dos jueces internacionales de medición de la RFEA, ocho integrantes del comité organizador y agentes de la Policía Local de Elche y Alicante realizaron las mediciones durante doce horas —de 7:00 a 19:00— hasta verificar los 42,195 kilómetros del itinerario.

Un recorrido que une historia, deporte y mar

El trazado de la maratón cruzará los términos municipales de Elche y Alicante. En su paso por la ciudad ilicitana, los corredores recorrerán la Diagonal del Palau, Maestro Albéniz, Luis Gonzaga, avenidas Candalix, Alicante, Universidad de Elche y Alcalde Vicente Quiles, además de puntos emblemáticos como el Puente del Ferrocarril, la Avenida de la Libertad, Reina Victoria, Plaza Baix y Corredora.

Ya en el término municipal de Alicante, la carrera continuará por la avenida de Elche, Casa Mediterráneo, avenidas Loring, Ramón y Cajal, Catedrático Soler, Maisonnave, Federico Soto y Alfonso el Sabio, pasando por Luceros, la Rambla, Explanada, Paseíto Ramiro y el Puerto, donde estará situada la meta.

Inscripciones y participación internacional

A un mes de la salida, la I Maratón Internacional Elche-Alicante cuenta con 4.000 inscritos, de los cuales el 25% procede de 50 países. Francia, Reino Unido y Polonia encabezan la lista de nacionalidades extranjeras, seguidos de Bélgica, Italia, Países Bajos, Alemania, Suiza, Suecia y Noruega. También habrá corredores llegados desde Estados Unidos, México, Marruecos, Argelia, Nueva Zelanda, Australia y Laos.

Entre los 2.995 atletas españoles, destacan participantes de Madrid, Albacete, Almería, Barcelona, Vizcaya, Murcia, Valencia y otras provincias, confirmando la proyección nacional del evento.

Las medallas oficiales de la prueba incorporan las siluetas de la Dama de Elche y la Cara del Moro, símbolos de ambas ciudades. En la parte posterior, los corredores podrán grabar su nombre y el tiempo conseguido.

