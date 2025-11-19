Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Estatuillas de los Premios Alicantinos. SHOOTORI

TodoAlicante celebra esta noche la gran gala de los Premios Alicantinos 2025

Los galardonados son el Dr. Rafael Bernabeu, Cox, Bodegas Xaló, Elche CF, Aldo Martínez y Virtuós Mediterrani

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:18

Alicante se prepara para vivir una de esas citas que trascienden el protocolo y se convierten en un homenaje colectivo. TodoAlicante celebra la gala de los Premios Alicantinos 2025, un encuentro que se ha consolidado como el altavoz del talento, la innovación y la identidad de la provincia. La ceremonia, que arrancará a las 19.30 horas de este miércoles 19 de noviembre, reunirá a referentes del ámbito social, cultural, deportivo y empresarial en un evento donde la emoción y el orgullo local volverán a ser protagonistas.

Este año, los premios llegan en un momento especialmente significativo para TodoAlicante. El diario, nacido en 2022 como el primer medio nativo digital del Grupo Vocento en la provincia, ha superado el millón de usuarios únicos. Esta cifra simboliza mucho más que una estadística, es la confirmación de que la provincia encuentra en TodoAlicante una voz cercana, propia y comprometida con contar Alicante desde dentro.

La edición de 2025 distingue a figuras y proyectos que encarnan la diversidad y la fuerza de esta tierra. El doctor Rafael Bernabeu, referente internacional de la medicina reproductiva, recibirá un reconocimiento a título póstumo por una vida dedicada a la excelencia científica. La empresa Cox, fundada por Enrique Riquelme, será distinguida por su apuesta por un modelo energético sostenible con sello alicantino. Las Bodegas Xaló, emblema de la Marina Alta, representan la unión de tradición y modernidad en un sector que forma parte esencial de la identidad provincial.

En el ámbito deportivo, el Elche CF, tras su regreso a Primera División, será homenajeado como símbolo de esfuerzo y sentimiento compartido por miles de aficionados. También recibirá galardón el entrenador Aldo Martínez, artífice de la meteórica trayectoria de Ilia Topuria y ejemplo de disciplina y visión internacional desde Alicante. Completa el elenco Virtuós Mediterrani, una orquesta de cámara que celebra cinco años de música con proyección global.

Los Premios Alicantinos 2025 cuentan con el apoyo de entidades que respaldan el desarrollo y el talento de la provincia, como son Cajamar, Casa Mediterráneo, Asisa, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Alicante y Aena.

