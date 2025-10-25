Llegan los premios Alicantinos 2025

T.A. Alicante Sábado, 25 de octubre 2025, 06:42 Comenta Compartir

Ya queda poco para la entrega de los premios Alicantinos 2025 de TodoAlicante, el nativo digital del grupo Vocento que, en apenas tres años, se ha consolidado como el periódico online con mayor repercusión en la provincia de Alicante.

Asi, los premiados de esta tercera edición son seis. Rafael Bernabeu, médico y pionero en medicina reproductiva, director médico del Grupo Instituto Bernabeu, un centro de referencia en España y ahora también en Italia gracias a su sede en Venecia, que falleció en agosto de 2024 dejando un gran legado. La compañia Cox, que bajo la dirección de su presidente, Enrique Riquelme, se ha consolidado como uno de los líderes mundiales en los sectores de agua y energía, las dos grandes áreas en las que centra su actividad, y la Cooperativa Virgen Pobre de Xaló, una bodega emblemática en vinos y licores de alta calidad, que lidera el también alcalde de Llíber y presidente de la DO Vinos de Alicante, José Juan Reus.

En el apartado deportivo, el premio se lo lleva este año el Elche Club de Fútbol por su regreso a Primera División y el profesor y entrenador de Ilia Topuria, Aldo Martínez, mientras que la orquesta Virtuòs Mediterrani, bajo la dirección de Gerardo Estrada, cumple cinco años de historia con un destacado recorrido por todo el mundo.

La cita será el próximo día 19 de noviembre en Puntapiedra a partir de las 19.30 horas, donde tras la entrega de galardones tendrá lugar un aperitivo. Un evento único que celebra el talento, compromiso y la excelencia de los mayores referentes en el mundo de la empresa, la sociedad, la cultura e instituciones de Alicante.

Los seleccionados ya han mostrado su satisfacción por este galardón que representa un reconocimiento a su trayectoria profesional y personal en Alicante y en todo el mundo.