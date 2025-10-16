Virtuós Mediterrani abre su quinta temporada en Alicante con un concierto inmersivo de Vivaldi La orquesta de cámara contará con la violinista Natalia Dragan, de 15 años, como solista

Virtuós Mediterrani arranca su quinta temporada sin preludios. La orquesta de cámara sube el telón con un concierto inmersivo de Vivaldi repleto de múltiples sorpresas, que celebrará este sábado 18 de octubre a las 20 horas en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante.

En este inicio de temporada, las 'Cuatro estaciones' de Antoni Vivaldi serán las protagonistas y resonarán de mano de la orquesta alicantina, que irá acompañada por la violinista polaca Natalia Dragan, que con 15 años ya ha logrado cerca de 80 galardones internacionales, como solista.

De este modo, los amantes de la clásica redescrubrirán el 'Invierno, Primavera, Verano y Otoño' de Vivaldi, a través de la experiencia de Virtuós Mediterrani y de la «madurez y profundidad interpretativa» de Dragan. «Su técnica impecable y esa frescura juvenil le viene muy bien a esta obra», explican desde la orquesta.

Asimismo, las sorpresas continúan sobre el escenario. En esta ocasión, la puesta en escena contará con parte del elenco del teatro Tramoya para acompañar la interpretación musical y acentuar el carácter progmático de la obra de Vivaldi.

Será entre pieza y pieza cuando recitarán frases atribuidas al compositor que «van dando un sentido casi gráfico a todo lo que vamos escuchando». Entre ellas destacan citas sobre las estaciones, su simbología, sus cambios de humor y temperamento, además de «lo que suele estar asociado a cada una de ellas».

Así, esta experiencia será todavía más inmersiva gracias a una pantalla que proyectará imágenes para ofrecer una experiencia de 360 grados sobre este concierto. De este modo, cada estación podrá ser identificada por el público durante el concierto.

Como excepcional acompañamiento para las 'Cuatro estaciones' de Vivaldi, el director artístico de Virtuós Mediterrani, Gerardo Estrada, ha seleccionado la 'Sinfonía en Sol Mayor wq 182/1' de Carl Philipp Emmanuel Bach, hijo del Johann Sebastian Bach y ahijado de G.Ph. Telemann.

«Se trata de una obra brillante y virtuosa, de un compositor cuya música llega a sorprender por detalles muy originales para su época y que aún en nuestros días sigue viviendo un proceso de redescubrimiento, ganando cada vez más adeptos», ha remarcado Estrada.

Las entradas para el primer concierto de Virtuós Mediterrani se están en la página web de la orquesta, en la tienda Rogel Music -en el número 22 de la calle Pintor Cabrera- y en el teléfono 637780924. También se venderán en taquilla, una hora antes del evento.

