Vox 'pasa' de Génova y pide negociar directamente con el PPCV el sucesor de Mazón La dirección nacional de los populares vigila el acuerdo que se pueda alcanzar en Valencia

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:04 Comenta Compartir

Vox quiere negociar directamente con el PPCV al sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana sin interferencias de la dirección nacional de los populares. Unas conversaciones que, sin embargo, Génova vigila muy de cerca. Alberto Núñez Feijóo no quiere en esta ocasión sorpresas en Valencia y, si no pilotará, sí quiere conocer el desarrollo de unos contactos que tienen una fecha límite: el 19 de noviembre.

Este día es el último para presentar un candidato a la Generalitat Valenciana después de que el BOE publicara este viernes el cese de Mazón al frente del Consell y comenzara a correr el plazo de los 12 días.

Los contactos se iniciaron incluso antes de que Mazón presentase este lunes su renuncia, pero ahora ya son oficiales. Vox ya ha constatado «buena voluntad» para negociar, según un breve comunicado hecho oficial este viernes.

El equipo comandado por el secretario general, Ignacio Garriga, ha explicado que ha trasladado a los populares «la necesidad» de que designen candidato «para poder explorar con él su disposición a acordar las políticas que permitan continuar con la reconstrucción de Valencia y su defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez», sin especificar cuáles.

La formación que lidera Santiago Abascal lleva días insistiendo al PP en la importancia de que el recambio de Mazón rechace de forma explícita las políticas climáticas y la inmigración ilegal. Unas medidas aceptadas 'de facto' por Mazón en el acuerdo para los presupuestos de la Generalitat de 2024, lo que no supondrían ningún escollo.

Vox, de su lado, se muestra inflexible en cuanto a sus líneas rojas, que ya puso como condición a Mazón para apoyar los presupuestos posteriores a la dana que arrasó varias localidades valencianas hace un año. Quiere políticas que estén «en confrontación total» con la agenda verde y la inmigración ilegal y han avisado al PP de que «no les basta» con que el elijan un punto u otro.

De esta manera, el acuerdo parecería cercano. No hay muchos obstáculos en Valencia para alcanzar la conformidad de que los 13 diputados de Vox en Les Corts apoyen al candidato popular, que debería ser Juanfran Pérez Llorca. Lo único que podría hacer encallar las negociaciones son si Vox se descuelga con algún cambio institucional (se ha especulado con la posibilidad de encabezar el Ayuntamiento de Valencia) o declaración que incomode en Génova.

Habrá que ver hasta dónde quiere llegar Vox, y hasta dónde le dejaría la dirección nacional del PP. Los populares, ni en Valencia ni en Madrid, quieren elecciones ahora. Demasiado riesgo con otras comunidades encima de la mesa (la primera, Extermadura el 21 de diciembre) y una debilidad máxima del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha advertido reiteradamente tras la dimisión de Mazón contra la posibilidad de convocar elecciones, que cree «una irresponsabilidad».