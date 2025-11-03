Juanfran Pérez Llorca, el presidenciable con más opciones de tomar el relevo de Mazón El actual alcalde de Finestrat es el favorito del PP valenciano para encabezar el Consell de forma interina

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:10

Desde que el luego ministro Eduardo Zaplana diera el salto desde la Alcaldía de Benidorm a la presidencia de la Generalitat Valenciana, la comarca de la Marina Baixa no ha vuelto a 'colocar' al cap del Consell a ninguno de sus políticos. Una circunstancia que podría cambiar en las próximas horas o días si finalmente se confirman los rumores que sitúan al finestratense Juanfran Pérez Llorca como sucesor del recién dimitido Carlos Mazón.

Al contrario que el cartagenero, que ocupó la máxima representación de la Generalitat entre 1995 y 2002 iniciando un largo periodo de mandato popular en la región, Pérez Llorca sí es 'fill' de la Marina Baixa.

El actual alcalde de Finestrat nació en ese municipio en 1976 y accedió a la Alcaldía hace ahora una década, en 2015, sucediendo a Honorato Algado que, en un terrible precedente argumental, vio ensombrecido su mandato un 21 de octubre de 2011 cuando un episodio de fuertes lluvias en la comarca provocó una crecida del barranco que desemboca en La Cala de Finestrat produciendo la muerte de Kenneth y Mary Hall, un matrimonio británico que ese día se encontraba en el mercadillo de la zona y que fue arrasado por la avenida.

Años después, la Justicia condenó a Algado y a su predecesor, el socialista José Miguel Llorca (así como al concejal de Seguridad, Tomás Gaspar Sellés), por un delito de homicidio imprudente por el que la Fiscalía pidió inicialmente cuatro años de prisión para cada uno de ellos y que, tras un pacto de conformidad, se rebajó a sendas multas de 5.400 euros por dos delitos de homicidio imprudente menos grave. El Ayuntamiento de Finestrat fue condenando también y de forma subsidiaria a pagar la deuda pendiente de 1.000 euros por responsabilidad civil.

En las siguientes elecciones locales, Pérez Llorca sustituyó a Algado como cabeza de cartel y desde entonces ha gobernado en su pueblo siempre con mayoría absoluta. De hecho, ya en aquellas primeras elecciones locales de 2015 Pérez Llorca se impuso con un 54% de los votos (1.326) obteniendo 8 de los 13 concejales de los que se compone el pleno.

Ese triunfo se repitió de forma muy similar cuatro años más tarde, cuando el PP encabezado por el ahora máximo candidato a suceder a Mazón obtuvo el 56% de los sufragios (1.576) aunque ya en esta ocasión la formación 'popular' sentó a diez concejales en el pleno por sólo tres del PSPV-PSOE.

Pero el gran momento electoral de Juanfran Pérez Llorca llegó hace ahora dos años, en las elecciones de 2023, cuando su lista sumó 1.996 votos o, lo que es lo mismo, el 73% de los sufragios válidos en el municipio, elevando su mayoría absoluta a un arrollador conteo de once concejales por sólo dos del PSPV-PSOE.

Fue también a partir de ese momento cuando la figura de Pérez Llorca tomó un enorme protagonismo más allá de su municipio. Convertido en el número dos de Carlos Mazón, el político finestratense fue el artífice del que luego se conoció como el 'pacto exprés' entre el Partido Popular y Vox para investir al hasta hoy presidente de la Generalitat en un movimiento que, incluso, pilló con el pie cambiado a la dirección de Génova, que se debatía en aquellos días por valorar la idoneidad de unir sus gobiernos autonómicos al partido de Abascal.

Hombre de absoluta y máxima confianza de Mazón, Juanfran Pérez Llorca unió en julio de 2024, todavía en plena resaca política por la dana, el cargo de Síndic del Grupo Popular en Les Corts a sus otras atribuciones dentro y fuera del partido.

Después de que la dimisión de Carlos Mazón se volviera inevitable tras el funeral de Estado de la pasada semana, el debate sobre la sucesión del ya defenestrado presidente se abrió, como suele suceder, con predilecciones encontradas entre Génova y el PP valenciano.

En Madrid, Feijóo y su equipo se decantan por la figura de la alcaldesa de Valencia, Mª José Català, mientras que en la Comunitat Valenciana (donde se teme que una salida de Catalá del Cap i Casal podría poner en jaque el Ayuntamiento y, con él, la Diputación) se decantan por el actual presidente provincial valenciano, Vicent Mompó.

Sin embargo, Mompó no es diputado en Les Corts y, por lo tanto, no podría acceder al cargo de Molt Honorable sin una convocatoria electoral previa. Y es ahí donde a lo largo del pasado fin de semana la maquinaria interna del PP se ha puesto manos a la obra con diversas reuniones entre el propio Pérez Llorca junto a los tres presidentes provinciales (Toni Pérez por Alicante, Mompó por Valencia y Marta Barrachina por Castellón) y con la ausencia de Català (de viaje oficial en Nueva York).

Tras la comparecencia de este lunes por parte de Mazón y, por lo tanto, descartada una convocatoria electoral a corto plazo, Vicent Mompó ha quedado descartado como una opción inmediata, dejando en las quinielas únicamente a los actuales diputados en Les Corts.

Entre todos ellos, Juanfran Pérez Llorca sería, según fuentes conocedoras de las conversaciones internas, la figura de consenso y de mandato interino entre el PP valenciano y Génova. Además, Mazón podría haber dado una pista en su intervención matinal del lunes cuando se refirió a su sucesor como «el futuro president», es decir, usando el masculino. Si fue un desliz o no, se sabrá en las próximas horas.

En el Partido Popular preocupa, sobre todo, el siguiente movimiento de Vox ya que, en cualquier escenario, necesitan de sus votos para investir a un nuevo Cap del Consell en un escenario en el que todas las encuestas están pronosticando una importante subida de los de Abascal en la Comunitat Valenciana, por lo que no se descarta que la formación verde pudiera forzar, no apoyando a ningún candidato 'popular', la convocatoria de elecciones.

Y es en ese escenario donde, de nuevo, Juanfran Pérez Llorca vuelve a ser señalado como una figura que, tras aquella primera negociación exprés con Vox, podría facilitar la continuidad de la actual legislatura y así postergar por dos años la decisión entre Català y Mompó como próximo cabeza de cartel en unos comicios autonómicos.