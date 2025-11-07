El PSPV reclama elecciones en la Comunitat con más de 100 actos Alfaro y Mascarell reivindican en Alicante que «el futuro lo decidan los valencianos y no Feijóo y Abascal desde Madrid»

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:35

El PSPV-PSOE ha iniciado en Alicante una campaña con más de 100 actos informativos y participativos en toda la Comunitat Valenciana para exigir la convocatoria de elecciones tras la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat.

El secretario provincial del PSPV-PSOE de Alicante, Rubén Alfaro, y el secretario de Organización del PSPV-PSOE de la Comunitat Valenciana, Vicent Mascarell, han presentado la iniciativa frente al Palacio Provincial, acompañados por el grupo socialista en la Diputación.

Durante la comparecencia, Alfaro ha defendido que «los valencianos y valencianas deben poder decidir su futuro sin que sean Feijóo y Abascal desde Madrid quienes impongan el destino de la Comunitat Valenciana».

«Queremos votar, queremos decidir» Rubén Alfaro secretario provincial del PSPV-PSOE

El dirigente socialista ha subrayado que la campaña busca «devolver la voz al pueblo valenciano», y ha avanzado que «irá acompañada de una batería de mociones que el PSPV llevará a los plenos municipales».

«Queremos votar. Queremos que sea el pueblo valenciano quien elija a la próxima presidenta de la Generalitat y no dos dirigentes en Madrid», ha afirmado Alfaro, en referencia a la socialista Diana Morant.

Ha denunciado además la «parálisis total» en la que, a su juicio, el PP ha sumido tanto a la Generalitat como a la Diputación de Alicante: «Tenemos un Consell ausente, sin liderazgo y sin respuestas a los problemas reales de la ciudadanía. Y en la Diputación, desde hace más de un año, no se impulsa nada para mejorar la vida de los alicantinos».

Ampliar Rueda de prensa de Alfaro y Mascarell. PSPV

Alfaro ha insistido en que «la mejor manera de desbloquear esta situación es convocar elecciones», asegurando que el PSPV-PSOE está preparado para ofrecer «una alternativa sólida, con Diana Morant al frente».

Por su parte, Vicent Mascarell ha destacado que esta es «la campaña de acción política más importante de la legislatura», al combinar «política, pedagogía democrática y compromiso cívico».

«Es el momento de que los valencianos y valencianas hablen alto y claro» Vicent Mascarell Secretario de Organización del PSPV-PSOE de la Comunitat Valenciana

El responsable socialista ha llamado a la movilización social: «Es el momento de que los valencianos y valencianas hablen alto y claro. No podemos permitir que nuestro futuro se decida fuera, ni que se degrade cada día más la sanidad pública o se paralicen las políticas sociales por la incapacidad del actual gobierno del PP y Vox».

Mascarell ha asegurado que el PSPV-PSOE pone en marcha esta iniciativa «para explicar lo que está ocurriendo: vivimos una etapa de retroceso institucional, sin president y con un Consell sin rumbo».

«Es hora de recuperar la voz de los valencianos y valencianas desde la calle, desde los municipios y desde cada rincón de nuestra Comunitat», ha añadido.

El dirigente ha concluido afirmando que «la recuperación de la dignidad política y del autogobierno valenciano empieza desde aquí, desde Alicante, con la fuerza del socialismo valenciano».