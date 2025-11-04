Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Feijóo saluda a Abascal en el Congreso de los Diputados. EFE/Juan Carlos Hidalgo

El PP ya negocia con Vox la sucesión de Mazón: Feijóo llama a Abascal y ambos coinciden en «dar estabilidad» a la Comunitat

El líder popular ha telefoneado este martes al máximo responsable de Vox, sin poner aún nombres encima de la mesa

R.A.

Alicante

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:04

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han mantenido una conversación este martes acerca del «contexto político de la Comunidad Valenciana», en la que han coincidido en «la necesidad de dar estabilidad» a este territorio, según han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP.

La conversación se produce un día después de que Carlos Mazón anunciara su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana y el PP haya manifestado su voluntad de buscar un sustituto para relevarte, un paso que requiere el apoyo de Vox.

Este mismo lunes, Feijóo pidió a Vox estar «a la altura» y «facilitar cuanto antes» la elección del nuevo presidente de la Generalitat, ya que, según dijo, la tarea política «más urgente» sigue siendo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana.

«Llamada cordial y en buen tono»

Desde Génova han asegurado que la llamada de este martes entre Feijóo y Abascal ha sido «cordial y en buen tono», pero «no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura», han añadido las mismas fuentes.

El PPCV y Vox «iniciarán los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes», mientras que la dirección nacional del PP «hará seguimiento de esas conversaciones, según fuentes de la formación.

