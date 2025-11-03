Feijóo insta a Vox a que «facilite cuanto antes» un nuevo presidente de la Generalitat El presidente del Partido Popular anima a la organización regional valenciana: «El PP no os va a dejar solos ante el reto que tenéis por delante»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la Junta Directiva Nacional del partido celebrada este lunes en Madrid.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por la continuidad en la Generalitat Valenciana después de la dimisión de Carlos Mazón este lunes. La renuncia del jefe del Consell abre un periodo de interinidad, con la incógnita de si Vox apoyará un nuevo candidato popular, que sería el secretario general, Juanfran Pérez Llorca.

Así se lo ha pedido a Vox, sin nombrarlo, en su intervención tras la Junta Directiva Nacional celebrada en la sede nacional del partido: «Pido a los partidos que sostienen al Gobierno que estén a la altura, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano, y que faciliten cuanto antes un nuevo presidente».

Los contactos entre PP y Vox ya se han iniciado de manera informal a nivel autonómico este fin de semana. Pero será su presidente, Santiago Abascal, quien decida la posición de sus diputados en Les Corts. Todavía, que se sepa, desde las direcciones nacionales se ha abierto el diálogo.

La celebración de elecciones autonómicas era uno de los puntos de discusión que han mantenido todo el fin de semana Mazón con el propio Núñez Feijóo. Al final, el PPCV intentará continuar en la Generalitat Valenciana sin pasar por las urnas.

En esta situación, Feijóo no ha podido hacer otra cosa que apoyar la «correcta» decisión de Mazón, del que ha reconocido que ha sufrido una «cacería» política orquestada por el Gobierno central.

Es más, ha contrapuesto la actitud del dimitido jefe del Consell con el del presidente del Gobierno: «Mazón ha dado una lección a los que no asumen nada», en referencia a Pedro Sánchez. Los populares esperan iniciar ahora un nuevo relato, no solo sobre la cronología del 29-O sino de los días posteriores. «Ya no tienen escudo», ha señalado Feijóo tras advertir al PSOE de que no podrá «borrar» su responsabilidad en la tragedia que registró 229 fallecidos en Valencia.

Uno de los reproches contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no declarar la emergencia nacional durante la dana del 29 de octubre de 2024.

Por último, el presidente popular también se ha referido a las víctimas de la nada, «primer objetivo y deber de este partido». «Les debemos reparación», avisa. «Y no las utilizaremos jamás».