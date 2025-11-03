Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón y Santiago Abascal. TA

Vox deja en el aire el futuro de la Comunitat

Mazón comunicó a Abascal su dimisión minutos antes de la comparecencia

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

Continúan las incógnitas tras el anuncio de Carlos Mazón de presentar su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. La decisión ha dejado en manos de Vox la posibilidad de respaldar un nuevo jefe del Consell o forzar la convocatoria de elecciones. Una incógnita que el presidente de la formación, Santiago Abascal, no ha querido despejar este lunes en una esperada comparecencia ante los medios.

El líder de Vox ha explicado que esperarán a que el PP «se aclare a sí mismo y salga del precipicio en el que se ha metido» antes de valorar si apoyarán una nueva investidura en Les Corts.

Abascal ha señalado que Carlos Mazón le llamó minutos antes de comparecer para adelantarle la noticia de su dimisión. El presidente de Vox no ha dudado en cargar contra Alberto Núñez Feijóo: «Le han entregado un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que fue el gran responsable de la tragedia».

El dirigente ha acusado al presidente del Gobierno de «negarse a que la ayuda llegara a tiempo y a construir las infraestructuras que habrían evitado la tragedia», y ha considerado que los populares han dado «un balón de oxígeno» a los socialistas con esta dimisión.

Desde Vox también han criticado los tiempos de la decisión, que consideran que el PP «podría haber tomado en cualquier momento». «Con lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, con toda la corrupción política y moral del PSOE, y por primera vez el fiscal general del Estado declarando como acusado», ha afirmado Abascal.

Noticias relacionadas

Mazón dimite y deja la Generalitat en manos de Vox

Mazón dimite y deja la Generalitat en manos de Vox

Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»

Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»

Juanfran Pérez Llorca, el presidenciable con más opciones de tomar el relevo de Mazón

Juanfran Pérez Llorca, el presidenciable con más opciones de tomar el relevo de Mazón

Además, ha reprochado la falta de comunicación de los populares con su formación: «El PP siempre actúa así con nosotros, no nos consultan para nada; como lentejas, que si quieres las tomas y si no, las dejas».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Sobre el futuro del Consell, el dirigente no ha querido adelantar su opinión sobre la opción más posible en este momento, el diputado alicantino Juanfran Pérez Llorca. El presidente de Vox ha insistido en que lo primero que deben hacer los populares es aclarar su conflicto interno: «Hasta ese momento no haremos valoraciones. Lo importante para nosotros no es el candidato, sino las ideas», ha subrayado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cortes de luz en Alicante: apagones de hasta siete horas en el centro y la playa de San Juan
  2. 2 La Aemet anuncia la llegada de un nuevo frente frío a Alicante con mínimas de cinco grados
  3. 3 El Hércules CF salva un punto en Antequera en el minuto 100 pero se va indignado con el VAR (1-1)
  4. 4 Carlos Jarque, el guardián de la pólvora se despide tras décadas de servicio en Alicante
  5. 5 Muere una mujer de 42 años en un grave accidente en la N-332 en Orihuela
  6. 6 Mazón dimite y deja la Generalitat en manos de Vox
  7. 7 Los cuatros escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  8. 8 Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  9. 9 Hallan muerto a un hombre británico de 50 años en una calle de Xàbia
  10. 10 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Vox deja en el aire el futuro de la Comunitat

Vox deja en el aire el futuro de la Comunitat