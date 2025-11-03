Vox deja en el aire el futuro de la Comunitat Mazón comunicó a Abascal su dimisión minutos antes de la comparecencia

Continúan las incógnitas tras el anuncio de Carlos Mazón de presentar su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. La decisión ha dejado en manos de Vox la posibilidad de respaldar un nuevo jefe del Consell o forzar la convocatoria de elecciones. Una incógnita que el presidente de la formación, Santiago Abascal, no ha querido despejar este lunes en una esperada comparecencia ante los medios.

El líder de Vox ha explicado que esperarán a que el PP «se aclare a sí mismo y salga del precipicio en el que se ha metido» antes de valorar si apoyarán una nueva investidura en Les Corts.

Abascal ha señalado que Carlos Mazón le llamó minutos antes de comparecer para adelantarle la noticia de su dimisión. El presidente de Vox no ha dudado en cargar contra Alberto Núñez Feijóo: «Le han entregado un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que fue el gran responsable de la tragedia».

El mayor culpable de la tragedia de la DANA se llama Pedro Sánchez.



Cualquier cosa que no sea señalar esa realidad es colaborar con el relato que hace La Moncloa.



— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 1, 2025

El dirigente ha acusado al presidente del Gobierno de «negarse a que la ayuda llegara a tiempo y a construir las infraestructuras que habrían evitado la tragedia», y ha considerado que los populares han dado «un balón de oxígeno» a los socialistas con esta dimisión.

Desde Vox también han criticado los tiempos de la decisión, que consideran que el PP «podría haber tomado en cualquier momento». «Con lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, con toda la corrupción política y moral del PSOE, y por primera vez el fiscal general del Estado declarando como acusado», ha afirmado Abascal.

Además, ha reprochado la falta de comunicación de los populares con su formación: «El PP siempre actúa así con nosotros, no nos consultan para nada; como lentejas, que si quieres las tomas y si no, las dejas».

Sobre el futuro del Consell, el dirigente no ha querido adelantar su opinión sobre la opción más posible en este momento, el diputado alicantino Juanfran Pérez Llorca. El presidente de Vox ha insistido en que lo primero que deben hacer los populares es aclarar su conflicto interno: «Hasta ese momento no haremos valoraciones. Lo importante para nosotros no es el candidato, sino las ideas», ha subrayado.