Abascal se pone duro ante la negociación con el PP para la sucesión de Mazón El presidente de Vox avisa que serán «más firmes y más exigentes» en la Comunitat Valenciana y afirma que «no temen» elecciones

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:47 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

Partido Popular y Vox ya han comenzado las negociaciones para suceder a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana. El primero que ha dado el paso ha sido el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien telefonó a su homólogo en la otra formación, Santiago Abascal, para abrir el diálogo entre formaciones.

A partir de ahora, empieza el toma y daca. Cada uno con sus argumentos a favor o en contra de dar continuidad al gobierno autonómico de la Comunitat. Los populares piden «altura de miras» de cara a la reconstrucción de Valenciana. Pero Vox avisa de que el precio va a subir más allá de lo que el PP ha pagado ahora por la investidura de Mazón y los presupuestos autonómicos de 2025.

Así lo ha hecho Abascal en una entrevista que publica este miércoles 'La Vanguardia', requerido por si Vox se ceñirá al acuerdo que selló con Mazón o si exigirán al PP «algún elemento más».

De esta forma, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al PP de que serán «más firmes y más exigentes» de lo habitual en la negociación para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana. La alternativa, que sería un adelanto electoral entre marzo y abril, no preocupa a Vox, sabedor de que las encuentas les son favorables a día de hoy.

Mazón pactó los presupuestos de la Generalitat con Vox después de la dana a cambio de un rechazo explícito a las políticas verdes y la inmigración ilegal. Un acuerdo que los populares quieren mantener, pero que Vox «no sabe» si «seguirá vigente» para el recambio del expresidente.

Abascal ha dicho que Vox «está acostumbrado» a que el PP les intente «engañar» y a que «no cumpla con sus compromisos». «De hecho, tuvimos que abandonar los gobiernos regionales», ha recordado el dirigente de Vox, en referencia a las discrepancias a cuenta de los menores migrantes. Por eso, ahora consideran que tienen que ser «mucho más firmes y mucho más exigentes» a la hora de negociar con ellos la presidencia del Consell. «Pero eso lo veremos en los próximos días», ha agregado Abascal.

En cualquier caso, ha garantizado que Vox «hará lo mismo que ha hecho en todos los lugares», incluida la Comunitat Valenciana, para alcanzar acuerdos de presupuestos: «Nosotros tenemos una posición política y aquel con el que lleguemos a un acuerdo tendrá que asumir esa parte de nuestras posiciones políticas», ha advertido.

Políticas, no personas

Abascal se ha negado a hablar de nombres e insiste en abordar políticas «incluso previas a los presupuestos». «No, nosotros no vamos a proponer nombres, creemos que eso es una responsabilidad del PP», ha dicho, haciendo hincapié en que, para Vox, «la discusión nunca es sobre las personas, sino sobre las políticas concretas». Los populares aseguran que las políticas ya están acordadas en el pacto de presupuestos. Y, como tal, no es necesario revisarlas. Pero Vox quiere hacerse de valer.

Los grupos políticos en Les Corts tienen hasta el 19 de noviembre para proponer candidatos a la investidura. Sí los populares cumplan y presenten a Juanfran Pérez Llorca, el tiempo de negociación se alargaría hasta el final del debate de investudura. Se prevé, por tanto, una negociación larga.

Que, en caso de no llegar fructificar, llevaría a elecciones autonómicas. Un escenario que Vox «no teme», ha asegurado Abascal: «Nunca tememos unas elecciones y tampoco tememos que el PP tome la decisión de ir a unas: si convocan, lo asumiremos, nos presentaremos con nuestros candidatos y, sobre todo, con nuestras ideas», ha rematado.