Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La avenida de la Constitución de Alicante estrenará sombrajes en verano de 2026
El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, con su homóloga de Murcia, Sara Rubira, y el presidente del Scrats, Lucas Jiménez. GVA

El Tajo desperdicia 100 hectómetros cúbicos, lo mismo que el Gobierno quiere recortar al trasvase

La Generaliat, la Región de Murcia y los regantes estudian acciones legales ante las «irregularidades» en la gestión del río

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

Los gobiernos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia anuncian que analizarán acciones legales frente a las «graves irregularidades detectadas» en la gestión del Plan del Tajo por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. En el informe elaborado por la Comunitat Valenciana que «deja claro que desde los embalses de Entrepeñas y Buendía se ha estado soltando más agua de la que indican las actuales reglas que regulan el Tajo», unos 100 hectómetros cúbicos, que es la misma cifra que se quiere recortar al Segura del trasvase« a partir de 2027.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, se ha reunido con su homóloga de Murcia, Sara Rubira; el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez; y los equipos técnicos y jurídicos de ambas administraciones para coordinar una respuesta conjunta ante la situación. Barrachina señala que «vamos a analizar todas las vías de defensa frente a las irregularidades detectadas, incluido el ejercicio de acciones judiciales».

Noticias relacionadas

Page: «La desalación es el único futuro para buena parte del Mediterráneo»

Page: «La desalación es el único futuro para buena parte del Mediterráneo»

El Gobierno recortará el trasvase a Alicante para que se pueda navegar en los embalses del Tajo

El Gobierno recortará el trasvase a Alicante para que se pueda navegar en los embalses del Tajo

El Tajo trasvasa a Alicante menos de un 4% de su caudal mientras el 80% va a Portugal

El Tajo trasvasa a Alicante menos de un 4% de su caudal mientras el 80% va a Portugal

La Comunitat, Murcia y Andalucía crean en Alicante un «eje de defensa verde» para mantener el Tajo-Segura

La Comunitat, Murcia y Andalucía crean en Alicante un «eje de defensa verde» para mantener el Tajo-Segura

El Gobierno debe 4.000 millones de euros a la provincia de Alicante desde 2008

El Gobierno debe 4.000 millones de euros a la provincia de Alicante desde 2008

El recorte del Trasvase Tajo-Segura pone en jaque más de un millón de árboles y amenaza con convertir Alicante en desierto

El recorte del Trasvase Tajo-Segura pone en jaque más de un millón de árboles y amenaza con convertir Alicante en desierto

Según los informes del CEDEX, se han detectado incongruencias en los caudales del Tajo, especialmente en los desembalses y consumos en cabecera, sin una justificación técnica documentada. Estas irregularidades generan incertidumbre en el funcionamiento del trasvase y evidencian una falta de transparencia en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo, al no existir actas ni acuerdos que respalden el actual régimen de desembalses.

Además, la CHT no ha elaborado el Programa Especial de Seguimiento obligatorio desde 2024, destinado a evaluar los efectos de los nuevos caudales ecológicos. También se han detectado caudales irregulares en Aranjuez y desajustes en los balances hídricos, lo que pone en duda la fiabilidad de los datos oficiales del Plan Hidrológico del Tajo.

Consejo Nacional del Agua en diciembre para aprobar las reglas de explotación

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se ha mostrado convencido de que el próximo mes de diciembre «habrá Consejo Nacional del Agua y habrá lo que ha ordenado» el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que es «la aprobación de las reglas de explotación».

Las comunidades alertan de que los nuevos desembalses previstos para 2026 son incompatibles con los volúmenes de referencia aún vigentes y advierten que el aumento de los caudales mínimos, de 400 a más de 500 hectómetros cúbicos, solo puede aprobarse en el marco de la planificación hidrológica nacional.

Ante este escenario, la Comunitat Valenciana y la Región Murcia estudiarán la posibilidad de que se adopten medidas cautelares urgentes para evitar daños irreversibles en el regadío y el abastecimiento del Levante, dada la ausencia de medidas compensatorias o mecanismos de coordinación.

El conseller ha reiterado el compromiso del Consell con la defensa del trasvase Tajo-Segura, y ha subrayado que «su eliminación tendría efectos devastadores para la agricultura de la provincia de Alicante y para miles de familias que dependen de ella».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

«No vamos a permitir que decisiones unilaterales y sin base técnica comprometan décadas de equilibrio y esfuerzo compartido entre cuencas», ha afirmado Barrachina, que ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo «transparencia, rigor y respeto a la legalidad vigente».

Asimismo, el titular de Agricultura ha destacado que «en España hay agua suficiente y los trasvases son una herramienta eficiente y solidaria». En este sentido, ha remarcado que «debemos alejarnos de los dogmatismos del Gobierno de España, que ha demonizado los trasvases con el objetivo de acabar eliminándolos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  2. 2 Un buitre leonado de más de dos metros obliga a activar una alerta junto al aeropuerto de Alicante-Elche
  3. 3 Nueva cita para crear el pulmón más verde de Alicante con dos mil nuevos árboles
  4. 4 La Universidad de Alicante reformará uno de sus edificios más transitados: «Es incómodo»
  5. 5 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 13 de noviembre en Alicante
  6. 6 Villena denuncia el enterramiento de 346.000 toneladas de residuos de la dana en un vertedero privado sin tratamiento
  7. 7 «La gente viene a Alicante no solo porque sea divertido, sino también porque es sano»
  8. 8 Un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa obliga a confinar pacientes y personal sanitario
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 El error que delató a un reclamado por los juzgados de Almería en El Campello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Tajo desperdicia 100 hectómetros cúbicos, lo mismo que el Gobierno quiere recortar al trasvase

El Tajo desperdicia 100 hectómetros cúbicos, lo mismo que el Gobierno quiere recortar al trasvase