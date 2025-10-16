Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El trasvase a su paso por Sierra Espuña. Alfonso Durán

El Tajo trasvasa a Alicante menos de un 4% de su caudal mientras el 80% va a Portugal

El río acumula un histórico de 20.000 hectómetros cúbicos cuando la transferencia se sitúa en una media inferior a los 300

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:54

Comenta

La continuidad del trasvase Tajo-Segura corre riesgo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara en 2023 el nuevo plan de cuenca, que aumenta el caudal ecológico del río cedente hasta los 6,8 metros cúbicos por segundo. Una cantidad que haría inviable la transferencia hacia la provincia de Alicante, Región de Murcia y Almería. De esta forma, se cerraría literalmente un caudal de riqueza que ha regado la huerta de Europa desde hace casi medio siglo.

El incremento del caudal ecológico no tiene criterio técnico, sino «político», denuncian desde la Generalitat Valenciana y asociaciones de regantes. El Tajo tiene agua de sobra, ha venido a demostrar este jueves el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, en Les Corts Valencianes. Los datos históricos demuestran que el trasvase Tajo-Segura apenas supone un 4% de los caudales medios de la cuenca cedente en todos estos años.

El Tajo mantiene un caudal medio en torno a los 20.000 hectómetros cúbicos, según ha acreditado Barrachina en la Cámara autonómica. De esta cantidad, se recibe una media de 300 hectómetros cúbicos en los campos alicantinos, murcianos y almerienses según las actuales normas de explotación.

¿Y el resto? El 80% sigue el curso del río hasta Portugal, donde tiene su desembocadura en Lisboa al océano Atlántico. España y Portugal tienen pactados un mínimo de 2.400 hectómetros cúbicos para el recorrido fluvial por territorio luso, aunque recibe realmente 10.000, según ha explicado este jueves el conseller de Agricultura en la Cámara autonómica. «Y, poco a poco, porque, si no, se inundarían», ha explicado Barrachina a una pregunta de la diputada autonómica alicantina, y alcaldesa de Almoradí, María Gómez. «Es un Robin Hood a la inversa», ha figurado el conseller, «porque es robar a los pobres en agua y dárselo a los ricos».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Aún así, con todos estos datos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado las condiciones ambientales del Tajo para imposibitar cualquier trasvase a la cuenca del Segura, que dejarían casi a cero las provincias afectadas. Estas restrictivas normativas del Ministerio de Transición Ecológica, aprobadas en el plan de cuenca, todavía deben ponerse negro sobre blanco en las normas de explotación del trasvase, que el Ejecutivo central todavía no ha aprobado y que deberá pasar por un Consejo Nacional del Agua «en el que la Comunitat Valenciana no se abstendrá, como hizo en el anterior, sino que votará que no», ha afirmado este jueves el consellera de Agricultura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo pillan tirando escombros en un paraje de Alicante y ahora se enfrenta a la multa más alta
  2. 2 Cuatro detenidos, uno menor de edad, por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  3. 3 El barrio de Santa Cruz de Alicante se convierte en un laberinto a la luz de las velas
  4. 4 La isla de Tabarca tendrá hotel para los próximos 15 años
  5. 5 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 15 de octubre en Alicante
  6. 6 Dispara a su hermana en Santa Pola y trata de volver al piso tras el tiroteo: detenido y en prisión
  7. 7 Ryanair lanza una oferta en sus vuelos para viajar a mercadillos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  8. 8 Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos
  9. 9 Maniobra RCP: una técnica para salvar vidas al alcance de todos
  10. 10 Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Tajo trasvasa a Alicante menos de un 4% de su caudal mientras el 80% va a Portugal

El Tajo trasvasa a Alicante menos de un 4% de su caudal mientras el 80% va a Portugal