El Gobierno recortará el trasvase a Alicante para que se pueda navegar en los embalses del Tajo Las normas de explotación reducen casi el 40% el agua para agricultura, que se retendrá en la cabecera del río para «uso lúdico»

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 07:23 Comenta Compartir

El trasvase Tajo-Segura, con un valor económico de más de mil millones de euros para la provincia de Alicante, corre serio riesgo de desaparecer. El Gobierno de Pedro Sánchez va a recortar las aportaciones que llegan a Alicante para aumentar los caudales ecológicos del río cedente. Una cantidad de agua que, de sobra, se cubre desde los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía, pero que el Ministerio de Transición Ecológica quiere retener en los embalses de cabecera «para uso lúdico». Menos agricultura para Alicante, la Región de Murcia y Almería a cambio de poder hacer navegables los embalses.

Así lo indica el informe técnico que la Generalitat Valenciana, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, junto con el Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), han hecho llegar a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al que ha tenido acceso TodoAlicante.

El «eje de defensa verde» anunciado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con las regiones de Murcia y Andalucía, pone negro sobre blanco en este informe las contradicciones y contraindicaciones de la decisión «totalmente arbitraria por parte del Gobierno de España» de aumentar los caudales ecológicos del Tajo hasta 6,8 metros cúbicos por segundo y elevar hasta 531 hectómetros cúbicos el mínimo para trasvasar frente a los 400 actuales. Un incremento de 195 hectómetros cúbicos, casi dos tercios de lo que llega de media a las tres provincias beneficiarias.

Con estos umbrales, del trasvase Tajo-Segura se dejarían de recibir 135 hectómetros cúbicos, al pasar de 328 hectómetros cúbicos anuales a 193, lo que supone un 41,2% menos de agua para la agricultura. Un golpe mortal para la huerta de Europa, no solo en términos económicos y de empleo, sino también medioambientales.

328 hectómetros cúbicos es el trasvase medio anual 193 hectómetros cúbicos llegarán con el nuevo plan de cuenca del Gobierno

El trasvase riega 41.348 hectáreas solo en la provincia de Alicante, que producen 677.035 toneladas de frutas, verduras y hortalizas. Muchos de los cultivos se abandonarían al no poder regarse, se perderían empresas y empleos del sector hortofrutícola, que supone el 1,3% del PIB provincial.

El plan de cuenca del Tajo aprobado por el Gobierno en 2023 prevé esta importante reducción en aras de aumentar el caudal ecológico. Esta norma todavía no se ha puesto en marcha al no aprobarse la nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Aquí es donde la Generalitat Valenciana ha enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica para pedirle que abra «un espacio de diálogo técnico y político que permita alcanzar soluciones adecuadas para todos» antes de que se certifique el recorte definitivo a la infraestructura hídrica.

«Sería imprescindible que se dejaran sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos previstos, que se paralizara la revisión de las reglas de explotación, que se agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de medidas y que se impulse un gran pacto nacional por el agua«, reclaman la Generalitat Valenciana, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía.