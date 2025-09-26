Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Acueducto que se realizó para el trasvase del río Tajo al río Segura. EFE

El recorte del Trasvase Tajo-Segura pone en jaque más de un millón de árboles y amenaza con convertir Alicante en desierto

La Diputación advierte en Madrid de que el hachazo hídrico del Gobierno desembocará en desempleo, pérdidas millonarias y graves daños medioambientales en la provincia

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:08

El recorte de transferencias hídricas que planea el Gobierno central sobre el Trasvase Tajo-Segura pone en jaque más de un millón de árboles, «provocando que el desierto entre en España por la provincia de Alicante».

Así lo ha recalcado la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, este viernes en Madrid con motivo de la jornada técnica sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura organizada por la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna. DA

Durante su intervención, Serna ha defendido que el Tajo-Segura es un «asunto de Estado» y una «infraestructura de interés general», advirtiendo de que cualquier modificación de sus reglas de explotación tendrá «repercusiones en todo el país».

Según ha explicado, los recortes derivados del aumento de los caudales ecológicos previstos para 2027 y los cambios normativos podrían reducir en más de 100 hectómetros cúbicos anuales las transferencias hídricas, con un fuerte impacto en la producción agrícola, el empleo y la economía.

Jornada sobre el Trasvase en Madrid. DA

La vicepresidenta primera ha recordado que Alicante es la quinta provincia en aportación al PIB nacional, por lo que «mermar los recursos hídricos no solo perjudicará al sureste español, sino al conjunto de España».

Análisis de las reglas de explotación

La jornada, celebrada en el Instituto de la Ingeniería de España, ha contado con expertos como el ex director de Planificación del Plan Hidrológico del Tajo, Francisco Flores; el director del Instituto del Agua de la UA, Andrés Molina; el director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas; y el profesor de la Universidad de Alcalá, Alberto del Villar.

Expertos analizan la situación del Trasvase. DA

Todos ellos han coincidido en analizar la nueva planificación hidrológica del Tajo, los caudales ecológicos y sus efectos, así como la modificación de las reglas de explotación del Trasvase.

En esta línea, la Diputación de Alicante mantendrá una defensa firme del Trasvase porque «es fundamental llevar este debate al ámbito nacional para que todos los ciudadanos comprendan lo que nos estamos jugando». Asimismo, ha pedido diálogo y consenso entre las distintas administraciones y reclamado al Gobierno central «responsabilidad y sensibilidad con el sureste español».

