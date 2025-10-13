La Comunitat, Murcia y Andalucía crean en Alicante un «eje de defensa verde» para mantener el Tajo-Segura El objetivo es detener la aprobación de las reglas de explotación del trasvase y volver a definir un nuevo plan de cuenca

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con el resto de consejeros y dirigentes autonómicos de Murcia y Andalucía, además de miembros del Scrats y de la UA.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 13:55 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido este lunes en Alicante el «eje de defensa verde» que han formado la Comunitat, la Región de Murcia y Andalucía para mantener en marcha el trasvase Tajo-Segura. Una alianza encaminada a conservar la infraestructura hídrica que ha dado riqueza a estas regiones desde hace más de medio siglo frente a la aprobación de unas reglas de explotación que cierren definitivamente el grifo.

Estas reglas vienen del plan hidrológico de cuenca aprobado en 2023, el primer golpe mortal al Tajo-Segura. Aquí se incluían unos caudales ecológicos en la cuenca cedente de 8,65 metros cúbicos por segundo, casi cuatro veces más que en el Júcar y dos hectómetros más que en el Jarama, ambos con más caudal.

Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica, que ahora dirige Sara Aargesen tras abandonarlo Teresa Ribera para irse a la Comisión Europea, tiene paralizada la aprobación de las normas de explotación que deben regir los futuros trasvases. Entienden las regiones afectadas que ahora es el momento de detener la aprobación del plan de cuenca.

Por eso se ha formalizado este «eje de defensa verde», creado en una reunión en Alicante con el jefe del Consell y los consejeros de Agua de las tres autonomías. Mazón ha alertado del «riesgo cierto de sequía» que sufre el sur de España: «No queremos que el desierto entre en Europa a través de Almería, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana».

Este «eje de defensa común de nuestro derecho justo» pretende detener un «agravio histórico y sin marcha atrás», como sería el cierre del trasvase Tajo-Segura. Sara Rubina, consejera de Agua de la Región de Murcia, recuerda que los caudales ecológicos del plan del Tajo son «partidistas», obviando los criterios técnicos.

La Región de Murcia pide derogar el plan hidrológico del Tajo, «al estar lleno de irregularidades» en la gestión «ineficiente» de embalses y los regadíos. Lo que choca con la vigilancia de los gastos hídricos de los regantes: «Se vigila cada gota», ha recordado Rubina. «No vamos a consentir que el Gobierno de España se cargue el modelo de desarrollo de nuestras regiones», ha cerrado la consejera murciana.

Este eje de defensa se basa en un documento técnico común elaborado por la Universidad de Alicante que define la posición de las tres comunidades autónomas y que se enviará al Ministerio de Transición Ecológica. Por el momento, el Gobierno central no ha querido reunirse con ningún representante de las tres autonomías, según ha deslizado Mazón.

«Es el momento de devolverlas al cajón»

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha dejado «diáfana» su postura ante la «posición política» del Ministerio de Agricultura, con unos caudales hidrológicos «políticos» creados en 2023 en el plan de cuenca. Ahora, en el momento de sacar las reglas de explotación, se ha detenido, lo que ha dado un plazo para que los regantes puedan detener el proceso: «Es el momento de que vuelvan al cajón de donde no deberían haber salido».

Desde Andalucía piden el «retorno al diálogo», según destaca el consejero de Agricultura. «Son criterios políticos para dividir», ha manifestado. En estos momentos se deberían revisar los planes hidrológicos del Tajo, «cumpliendo los criterios ecológicos, pero con agua suficiente».

«Ni han de aparecer las reglas de explotación», inciden desde el Scrats, «sino hay que volver al principio, salvando las excepciones de los regantes del Alto Tajo y los colectivos ecologistas». Es decir, retornar al punto de planificar un plan de cuenca. «Queda mucha agua para trasvasar para mantener las justas reivindicaciones de los regantes del Levante», ha manifestado Jiménez.

«No tenemos garantizada la seguridad hídrica», ha remarcado el secretario general del Agua andaluz, Ramiro Angulo. De ahí, que haya que volver a la mesa de diálogo para «resolver todos los problemas» de los planes aprobados hace dos años.