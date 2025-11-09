Page: «La desalaci8ón es el único futuro para buena parte del Mediterráneo» El presidente de Castilla-La Mancha da de plazo al Gobierno hasta Navidad para recortar el Tajo-Segura o amenaza con ir a la Justicia

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado de plazo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta Navidad para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Si esto no sucede ha dicho que su Gobierno pedirá «la ejecución de sentencias», ha amenazado.

El Gobierno de Pedro Sánchez recortó el trasvase Tajo-Segura en el nuevo plan de cuenca del río cedente aprobado en 2023 al aumentar a 6,8 metros cúbicos por segundo los caudales ecológicos y elevar hasta 531 hectómetros cúbicos el mínimo para trasvasar frente a los 400 actuales. Un incremento de 195 hectómetros cúbicos, casi dos tercios de lo que llega de media a las tres provincias beneficiarias. Una cantidad «sin criterio técnico, solo ideológico», se ha quejado siempre la Generalitat Valenciana.

La cuestión es que el Ministerio de Transición Ecológica todavía no ha aprobado las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura según el nuevo plan de cuenca, por lo que no es efectivo. Al respecto, la Generalitat Valenciana ha formado un «eje de defensa verde» con Murcia y Andalucía para que no se llegue a ejecutar.

Algo que, por lo visto, desespera a García-Page: «Nos hemos dado de plazo precisamente de aquí a navidades para intentar por las buenas y, si no, tendremos que acudir a la ejecución de sentencias, pero ya con exigencia de responsabilidades», ha indicado desde Palermo antes de participar en la 16ª Asamblea Regional y Local Euromediterránea.

Ha apuntado que le consta que desde el Ministerio están trabajando con los documentos técnicos y que ha solicitado al Levante también aportaciones y participación. «Espero que la puedan hacer desde el punto de vista técnico y científico, no político», ha añadido. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya tiene un documento técnico elaborado por la Generalitat Valenciana, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, junto con el Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats).

«Nosotros hemos presentado un documento técnico y científico yo creo que inapelable, sobre todo para empujar y animar. Y si realmente siguen mirando para otro lado o siguen ganando tiempo al tiempo, nosotros ejerceremos acciones», ha manifestado sobre el Ejecutivo socialista.

Bajo su punto de vista, el agua y su gestión están cada día más presentes en los debates europeos. «Nosotros además como Castilla-La Mancha, lo incentivamos y lo promovemos de forma permanente y en el ámbito de las relaciones mediterráneas con mucho más motivo».

«La desalación es probablemente el único futuro para buena parte del Mediterráneo. De manera que lo que sucede en España es que durante muchísimo tiempo se ha preferido el agua regalada al agua desalada y multiplicar por 10 las expectativas de un agua escasísima, como es la del Tajo, y renunciar al agua desalada, que además se ha pagado con fondos europeos por cientos de millones de euros», ha argumentado.

No obstante, ha afirmado que «poco a poco» se va imponiendo un relato y una consigna «clara» en Europa como es «la del no a los trasvases» y la del uso razonable del agua y «el deber moral que tenemos de utilizar toda la tecnología a nuestro alcance».