Alerta por la cuenta atrás para el cierre del Trasvase Tajo-Segura La Conselleria de Agricultura y la Diputación reúnen a alcaldes y regantes ante el posible Consejo Nacional del Agua que apruebe las nuevas normas de explotación

El presidente de la Diputación, Toni Pérez; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y la directora general del Agua, Sabina Goretti, reunidos con los regantes.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:06 | Actualizado 12:13h. Comenta Compartir

Los regantes de la provincia de Alicante están en alerta ante la previsible convocatoria en diciembre de Consejo Nacional del Agua que apruebe las nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para certificar el final de la transferencia hídrica. También la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, que han reunido a alcaldes y regantes para explicarles el argumentario que defenderán en el cónclave nacional.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, defenderá en el Consejo Nacional del Agua la posición contraria de la Comunitat Valenciana, a través de informe elabrado por los técnicos del departamento autonómico, para que «la ciencia sustituya a la ocurrencia» del Gobierno de Pedro Sánchez, incluido el aumento de caudales ecológicos.

Barrachina ha criticado el «caudal político» del Tajo , «seis veces superior al del Júcar», que se establecerá y que impedirá las transferencias hídricas a la provincia de Alicante, Murcia y Almería. Todo ello mientras la cuenca cedente se lleva 100 hectómetros cúbicos al Océano Atlántico, la misma cantidad que se recortará de Trasvase.

Sin embargo, «es una batalla perdida», ha reconocido el presidente de la Diputación, Toni Pérez, toda vez que el Gobierno tiene mayoría en el Consejo Nacional del Agua. El único camino, por ahora, será volver a plantear una batalla judicial.

El conseller de Agricultura ha reconocido que la Generalitat sopesa la «ilegalidad» del aumento de caudales nivel 1, ya que se entiende que no es posible restar el caudal a través de un decreto y un acuerdo del Consejo de Ministros. «Lo estamos valorando», ha admitido Barrachina.

Por el momento, el único recurso que sigue vivo en los juzgados es el del Sindicato Central de Regantes (Scrats) en el Supremo. Es la útima esperanza de los regantes para detener la aplicación de los recortes al Trasvase. Su presidente, Lucas Jiménez, ha explicado que los regantes «vamos a seguir remando» contra el final del Tajo-Segura ante el «desastre» medioambiental, social y económico para la provincia de Alicante, Murcia y Almería a pesar de las dificultades: «No somos locos», ha advertido.

Y ha dejado un recado a los socialistas: «García-Page es el único socialista que hoy habla del trasvase, no oigo a ninguno de sus compañeros aquí (en el Levante) decir nada del Tajo-Segura«.