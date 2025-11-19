Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Diputación, Toni Pérez; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y la directora general del Agua, Sabina Goretti, reunidos con los regantes. JV

Alerta por la cuenta atrás para el cierre del Trasvase Tajo-Segura

La Conselleria de Agricultura y la Diputación reúnen a alcaldes y regantes ante el posible Consejo Nacional del Agua que apruebe las nuevas normas de explotación

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

Los regantes de la provincia de Alicante están en alerta ante la previsible convocatoria en diciembre de Consejo Nacional del Agua que apruebe las nuevas normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura para certificar el final de la transferencia hídrica. También la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, que han reunido a alcaldes y regantes para explicarles el argumentario que defenderán en el cónclave nacional.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, defenderá en el Consejo Nacional del Agua la posición contraria de la Comunitat Valenciana, a través de informe elabrado por los técnicos del departamento autonómico, para que «la ciencia sustituya a la ocurrencia» del Gobierno de Pedro Sánchez, incluido el aumento de caudales ecológicos.

Noticias relacionadas

El Gobierno recortará el trasvase a Alicante para que se pueda navegar en los embalses del Tajo

El Gobierno recortará el trasvase a Alicante para que se pueda navegar en los embalses del Tajo

El Tajo trasvasa a Alicante menos de un 4% de su caudal mientras el 80% va a Portugal

El Tajo trasvasa a Alicante menos de un 4% de su caudal mientras el 80% va a Portugal

La Comunitat, Murcia y Andalucía crean en Alicante un «eje de defensa verde» para mantener el Tajo-Segura

La Comunitat, Murcia y Andalucía crean en Alicante un «eje de defensa verde» para mantener el Tajo-Segura

Barrachina ha criticado el «caudal político» del Tajo , «seis veces superior al del Júcar», que se establecerá y que impedirá las transferencias hídricas a la provincia de Alicante, Murcia y Almería. Todo ello mientras la cuenca cedente se lleva 100 hectómetros cúbicos al Océano Atlántico, la misma cantidad que se recortará de Trasvase.

Sin embargo, «es una batalla perdida», ha reconocido el presidente de la Diputación, Toni Pérez, toda vez que el Gobierno tiene mayoría en el Consejo Nacional del Agua. El único camino, por ahora, será volver a plantear una batalla judicial.

El conseller de Agricultura ha reconocido que la Generalitat sopesa la «ilegalidad» del aumento de caudales nivel 1, ya que se entiende que no es posible restar el caudal a través de un decreto y un acuerdo del Consejo de Ministros. «Lo estamos valorando», ha admitido Barrachina.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Por el momento, el único recurso que sigue vivo en los juzgados es el del Sindicato Central de Regantes (Scrats) en el Supremo. Es la útima esperanza de los regantes para detener la aplicación de los recortes al Trasvase. Su presidente, Lucas Jiménez, ha explicado que los regantes «vamos a seguir remando» contra el final del Tajo-Segura ante el «desastre» medioambiental, social y económico para la provincia de Alicante, Murcia y Almería a pesar de las dificultades: «No somos locos», ha advertido.

Y ha dejado un recado a los socialistas: «García-Page es el único socialista que hoy habla del trasvase, no oigo a ninguno de sus compañeros aquí (en el Levante) decir nada del Tajo-Segura«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si un paciente ingresado en Elche con meningitis por listeria ingirió un producto contaminado incluido en la última alerta alimentaria
  2. 2 Así serán las luces de Navidad en Alicante: color champán y potencia de un campo de fútbol
  3. 3 Beto Company se pone al frente del Hércules sin tiempo para una revolución
  4. 4 «El próximo año podríamos tener el primer fármaco efectivo contra el cáncer de páncreas»
  5. 5 Alicante flexibilizará las condiciones de las ayudas al alquiler joven tras quedar fuera un 90% de los aspirantes
  6. 6 Primeras prácticas hospitalarias para los estudiantes de Medicina de la UA
  7. 7 La magia oculta de la Navidad en Alicante: las manos que montan el Belén de la Montañeta
  8. 8 La Guardia Civil detiene a tres delincuentes por el robo de tres toneladas de cable de cobre en Alicante y Albacete
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este martes 18 de noviembre en Alicante
  10. 10 La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alerta por la cuenta atrás para el cierre del Trasvase Tajo-Segura

Alerta por la cuenta atrás para el cierre del Trasvase Tajo-Segura