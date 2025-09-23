Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Playa de la Albufereta, MIRIAM GIL ALBERT

Crean una hoguera en el barrio La Albufereta de Alicante

La Federació ha dado el visto bueno a la constitución de la asociación y, además, reestructura su organigrama

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:04

Las Hogueras de Alicante continúan creciendo durante el nuevo ejercicio con la creación de una nueva asociación festera. Se trata de la foguera La Albufereta, que plantará el próximo junio en la zona de la Colonia Romana del barrio homónimo.

Esta ha sido la gran sorpresa de la asamblea celebrada este martes. La Federació de Fogueres ha dado el visto bueno a su constitución, que ha entrado a formar parte del colectivo este martes. Con esta, ya son 92 las hogueras para 2026.

Entre otros puntos, la asamblea ha aprobado por unanimidad el presupuesto de este nuevo ejercicio. Además, la Federació también ha contado con el beneplácito de las asociaciones de hogueras y barracas para reestructuras el organigrama tras dos dimisiones y un cese.

Los delegados de Marketing Digital e Inclusión, Fernando Papí y Aitana Trescáncoras, respectivamente, han presentado su dimisión, a lo que se suma el cese de Almudena Ruiz con asesora del segundo área.

Por ello, el presidente de la Federació ha creado un nuevo área que abarca Inclusión, Igualdad y Salud, compuesta por Miriam Ros y Laura Fajardo -nueva incorporación al equipo federativo-; la cual pasa a formar parte del área de Secretaria. En cuanto a Marketing Digital, Iván Botella toma las riendas de la nueva delegación.

Otro cambio aparece en la estructura de Presidencia, donde José Juan Pérez Jumilla cambia de cargo -de asesor a delegado- y se incluye, además, el área técnica dirigida por Roberto Fernández.

