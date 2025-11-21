Un fallo informático bloquea la contratación de las mascletàs de las Hogueras de Alicante El error en la plataforma del Ministerio de Hacienda impedía a las empresas pirotécnicas presentarse al concurso de Luceros, de castillos de fuegos y de la palmera del Benacantil, por lo que se amplía el plazo

Mascletà de las Hogueras en la plaza de los Luceros.

Adrián Mazón Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:56

Un fallo informático en la Plataforma de Contratación del Sector Público ha dejado bloqueada la presentación de ofertas para el concurso de las mascletàs de las Hogueras de Alicante, generando un inesperado contratiempo en el proceso.

El error esta herramienta del Ministerio de Hacienda ha impedido a las empresas pirotécnicas cargar la documentación necesaria, dejando el procedimiento técnico completamente paralizado también para la contratación de la palmera de la Nit de Sant Joan y los castillos de fuegos por San Pedro.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha anunciado la ampliación del plazo de presentación de ofertas, una medida excepcional destinada a garantizar la concurrencia y evitar que el fallo tecnológico afecte a la planificación del concurso de espectáculos pirotécnicos.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que el sistema, dependiente del Gobierno, no permitía registrar propuestas.

Con la nueva fecha límite fijada para el 5 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento busca restablecer la normalidad y asegurar el concurso de mascletàs de las Hogueras de Alicante el próximo mes de junio en la plaza de los Luceros, además del lanzamiento de la palmera monumental y los castillos de fuegos.

Un concurso de mascletàs con novedades

El Ayuntamiento de Alicante abrió el plazo para contratar a las empresas pirotécnicas el pasado 22 de octubre. Un mes después estaba prevista la apertura de sobres para evaluar las propuestas y establecer el calendario de disparos de las mascletàs y castillos de fuegos.

En este plazo también estaba previsto conocer las pirotecnias interesadas en lanzar la palmera monumental que iluminará la Nit de Sant Joan desde lo alto del Benacantil, marcando el inicio de la cremà de les fogueres.

Entre las novedades del concurso pirotécnico de las Hogueras de Alicante, destaca de cara a 2026 la reducción del tiempo mínimo de disparo para las mascletàs de Luceros, entre el 18 y 24 de junio, que se establece en una duración mínima de cinco minutos.

Esta fue una petición del sector de la pirotecnia que el Ayuntamiento ha tenido en cuenta para el próximo junio «con la intención de mejorar» el certamen y «la calidad del concurso», explicó la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.

Espectáculos pirotécnicos de las Hogueras de Alicante Mascletàs de Luceros, del 18 al 24 de junio

Palmera monumental, medianoche del 24 al 25 de junio

Castillos de fuegos artificiales, del 25 al 29 de junio

Otra de las novedades es la búsqueda de un nuevo emplazamiento para disparar los castillos de fuegos artificiales que se dan cita durante las noches del 25 al 29 de junio en Alicante. Las obras del Gobierno en el espigón del Postiguet han imposibilitado que el certamen se celebre en un lugar tradicional.

Por ello, el Ayuntamiento busca un nuevo emplazamiento mientras también se valora la opción de repetir el escenario de 2025, cuando los castillos se lanzaron sobre la plataforma voladiza del Muelle 12 del puerto de Alicante.