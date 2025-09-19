Calendario de mascletàs de las Hogueras de Alicante: estas son las fechas y lugares hasta junio La pirotecnia Mediterráneo consigue el doblete tras Luceros con el premio al mejor espectáculo del ciclo 'Pòlvora tot l'any', que le lleva a disparar la Arribada del Foc 2026

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:51 | Actualizado 22:17h.

Las Hogueras de Alicante ya conocen dónde se dispararán todas las mascletàs del ciclo 'Pòlvora tot l'any'. La Federació ha desvelado las ubicaciones durante el transcurso de la segunda Gala de la pirotecnia 'Pedro Luis Sirvent', celebrada durante la noche de este viernes.

Este acto ha dado el pistoletazo de salida a los disparos previos a los días grandes de Hogueras, los cuales llenarán de pólvora, humor y color los distritos de la ciudad de Alicante. Las mascletàs irán acompañadas de almuerzos populares organizados por las distintas comisiones de fogueres y barracas.

De este modo, el calendario pirotécnico del último trimestre de este 2025 y primer semestre de 2026 ya está completo, junto a las empresas encargadas de poner a vibrar las calles de Alicante durante cada una de las mascletàs.

Así, el primer disparo será una mascletà nocturna el próximo 4 de octubre en la avenida Periodista Rodolfo Salazar en el Bulevar del Pla, como adelantó TodoAlicante. La pirotecnia encargada del espectáculo será Turis.

Ampliar Gala de la priotecnia. MIRIAM GIL ALBERT

Mientras, el último disparo de 2025 será el 2 de noviembre con una mascletà diurna, a las 14 horas, en las inmediaciones de la plaza de España. La pirotecnia Coeters Dragón de Villena pondrá el broche de oro a la segunda mascletà que cerrará el año natural.

La siguiente mascletà será pasadas las Navidades y el Año Nuevo, con un disparo de Mediterráneo el día 8 de febrero a las 14 horas en la zona de Polígono de San Blas. Esta pirotecnia ha sido la ganadora del último ciclo 'Pòlvora tot l'any' y se encargará de la Arribada del Foc 2026 el próximo 17 de junio en El Corte Inglés.

Calendario con ubicaciones de las mascletàs 4 de octubre: Mascletà nocturna a las 23.30 horas en la avenida Periodista Rodolfo Salazar. Pirotecnia Turís

2 de noviembre: Mascletà a las 14 horas en la plaza de España. Pirotecnia Coeters Dragón

8 de febrero: Mascletà a las 14 horas en Polígono de San Blas. Pirotecnia Mediterráneo

22 de marzo: Mascletà a las 14 horas en Casa Mediterraneo. Pirotecnia Hermanos Ferrández de Beniel

3 de mayo: Mascletà en el barrio de San Gabriel. Pirotecnia Ferrández de Redován

23 de mayo: Mascletà nocturna a las 23.30 horas en La Condomina. Pirotecnia Valenciana

7 de junio: Mascletà a las 14 horas en San Nicolás de Bari. Pirotecnia Alto Palancia

13 de junio: Mascletà a las 14 horas en la rotonda del centro comercial Gran Vía. Pirotecnia Ferrández de Redován

17 de junio: Arribada del foc en la fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo

El ciclo 'Pòlvora tot l'any' continuará con una nueva mascletà el 22 de marzo en la zona de Casa Mediterráneo. El disparo será a las 14 horas a cargo de la pirotecnia Hermanos Ferrández de Beniel (Murcia); seguida de otra el 3 de mayo, tras pasar la Semana Santa, en el barrio de San Gabriel por Ferrández de Redován también a las 14 horas.

Con la pólvora también llega la música, como sucederá después del festival de bandas Andrés Llorens. Tras el concierto, se disparará una mascletà nocturna, sobre las 23.30 horas, en la zona de La Condomina, en la playa de San Juan, a cargo de Pirotecnia Valenciana.

El último de los disparos a concurso -del cual sale la pirotecnia encargada de la Arribada del Foc del siguiente año- será el 7 de junio en la zona de San Nicolás de Bari, a cargo de Alto Palancia -recién debutada en las Hogueras 2025- a las 14 horas.

Eso sí, la pólvora continúa con la tradicional mascletà del centro comercial Gran Vía el 13 de junio a las 14 horas en la rotonda Alcalde Agatángelo Soler, a cargo de Ferrández de Redován; y la Arribada del Foc el día 17 con Mediterráneo.

Más premios en la Gala de la pirotecnia

Conforme ha avanzado la segunda Gala de la pirotecnia 'Pedro Luis Sirvent', la Federació de les Fogueres de Sant Joan ha dado a conocer los ganadores de los distintos premios abiertos a lo largo del pasado ejercicio festero. El premio a mejor espectáculo pirotécnico ha sido para la pirotecnia Mediterráneo, haciendo doblete tras ganar el concurso de mascletàs de Luceros el pasado mes de junio.

Premio al mejor espectáculo pirotécnico Pirotecnia Mediterráneo

Premio a la mejor actividad pirotécnica 1 Foguera Parque-Plaza de Galicia (repite) 2 Foguera Don Bosco 3 Foguera Pla del Bon Repòs-La Goteta (repite) 4 Foguera Florida Portazgo 5 Fogueres Francisco Albert y Rambla de Méndez Núñez (conjunto) 6 Foguera Florida-Plaza de la Viña 7 Foguera Port d'Alacant

El Galardón a la mejor actividad pirotécnica, ha recaído por segundo año consecutivo en la foguera Parque-Plaza de Galicia con un primer premio; seguida del segundo puesto en Don Bosco, el tercero -también renovado- en Pla del Bon Repòs-La Goteta, cuarto para Florida Portazgo, quinto para Francisco Albert y Rambla de Méndez Núñez en conjunto, sexto para Florida-Plaza de la Viña y séptimo para Port d'Alacant.

Entre las novedades, el presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares, ha anunciado la creación de un nuevo galardón: premio a la mejor cremà; el cual nace para «motivar a las comisiones a cuidar la pólvora, que supone el principio del fin de nuestras fiestas en cada ejercicio».

La Federació crea un nuevo premio: a la mejor cremà; para «motivar a las comisiones a cuidar la pólvora»

Todo ello se ha expuesto ante centenares de asistes a esta segunda edición de la Gala de la pirotecnia, entre los que destacan las belleas del foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, y sus dames d'honor; las falleras mayores de Valencia y sus cortes; representantes de Castellón; y los concejales Cristina Cutanda, Cristina García Garri y Julio Calero.

Durante la gala se ha rendido homenaje a dos grandes figuras del sector, como son Pedro Luis Sirvent y Manuel Ferrández, ambos fallecidos en dos trágicos accidentes en sus talleres.